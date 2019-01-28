Как проверить качество вакцины: ответ иммунолога

Вакцинация является наиболее надежным методом профилактики и защиты от болезней. После ее введения организм вырабатывает иммунитет против инфекции, реагируя на вакцину.

Доцент кафедры детских инфекционных болезней детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Федор Лапий в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 советует спрашивать у врачей регистрационные документы на вакцины.

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Чтобы убедиться в том, что вакцина является зарегистрированной, правильно ли ее хранили, не является ли она контрабандной, нужно перейти на сайт Государственного реестра лекарственных средств. Там содержится информация обо всех зарегистрированных в Украине вакцины с соответствующими инструкциями и регистрационными удостоверениями.

Иммунолог Федор Лапий Если возникает подозрение о качестве или подлинности вакцин, то вы можете обратиться к производителю. В Украине есть представительство для того, чтобы получать информацию о лекарственных средствах, которые есть в продаже, или есть подозрения в их оригинальности. Если говорить о государственных, коммунальных медицинских учреждениях, то вакцина поставляется через международные закупочные агентства через государственное предприятие "Укрвакцина" с соответствующими документами"

В 2018 году была ответная реакция правоохранительных органов. Вакцина без официальных документов, появилась в украинских аптеках. В этом случае надо обращаться в официальное представительство компании производителя.

Обратите внимание, что надписи на вакцинах должны быть на украинском языке

Сами же компании вакцин также проводят мониторинги. Согласно действующему законодательству лекарства в частных медицинских учреждениях, аптеках должны быть в упаковке на украинском языке. Если же вы видите, что на упаковке только иностранный язык, то стоит усомниться в легальности ввоза и распространении вакцины.

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