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      Как проверить качество вакцины: ответ иммунолога

      18 Читати новину українською
      Как проверить качество вакцины
      Как проверить качество вакцины / 939beat.iheart.com

      Вакцинация является наиболее надежным методом профилактики и защиты от болезней. После ее введения организм вырабатывает иммунитет против инфекции, реагируя на вакцину.

      Доцент кафедры детских инфекционных болезней детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Федор Лапий в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 советует спрашивать у врачей регистрационные документы на вакцины.

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      Чтобы убедиться в том, что вакцина является зарегистрированной, правильно ли ее хранили, не является ли она контрабандной, нужно перейти на сайт Государственного реестра лекарственных средств. Там содержится информация обо всех зарегистрированных в Украине вакцины с соответствующими инструкциями и регистрационными удостоверениями.

       
      Иммунолог Федор Лапий
      Если возникает подозрение о качестве или подлинности вакцин, то вы можете обратиться к производителю. В Украине есть представительство для того, чтобы получать информацию о лекарственных средствах, которые есть в продаже, или есть подозрения в их оригинальности.

      Если говорить о государственных, коммунальных медицинских учреждениях, то вакцина поставляется через международные закупочные агентства через государственное предприятие "Укрвакцина" с соответствующими документами"

      В 2018 году была ответная реакция правоохранительных органов. Вакцина без официальных документов, появилась в украинских аптеках. В этом случае надо обращаться в официальное представительство компании производителя.

      Зверніть увагу, що написи на вакцинах повинні бути українською мовоюОбратите внимание, что надписи на вакцинах должны быть на украинском языке

      Сами же компании вакцин также проводят мониторинги. Согласно действующему законодательству лекарства в частных медицинских учреждениях, аптеках должны быть в упаковке на украинском языке. Если же вы видите, что на упаковке только иностранный язык, то стоит усомниться в легальности ввоза и распространении вакцины.

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      Теги: Здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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