Как проверить, не срубили ли вашу елку браконьеры

К праздникам в 2018 году в лесном хозяйстве в Одесской области вырастили около 15 гектаров отборных хвойных деревьев. Новогодние елки уже поступили в продажу, поэтому важно знать как проверить, действительно ли ваше дерево срубили законно.

Сосна крымская – на поле в Одесской области таких растет более 50 тысяч, и на продажу пойдет не более 20. Другие еще маловаты: чтобы достичь необходимых размеров им нужно расти от пяти до восьми лет.

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По словам лесничих, когда елки дорастают до двух-трех метров, их начинают срезать, выбирая самые красивые. Те что хуже, также хорошо продаются, их используют для сборных конструкции.

Однако деревья нужно не только вырастить, но и уберечь от браконьеров, которые часто незаконно их вырубают. За незаконно срубленную елку нарушителям грозит штраф в сумме более 3,5 тысячи гривен.



Лесное хозяйство в Одесской области

Каждая елка после сруба получает специальное клеймо и чип с индивидуальным номером, в котором хранится вся информация о лесном хозяйстве.

Есть даже специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно узнать возраст дерева и отследить, откуда именно приехала ваша новогодняя красавица.



Каждая елка должна иметь чип и клеймо

Если чипа и лесничего клейма нет, это означает, что елка заготовлена браконьерским путем. Никто не будет обращать внимание, кто ее заготовил и когда: в первую очередь отвечает перед законом и лицо, с елкой в руках,

– пояснил главный лесничий Одесского лесного хозяйства Роман Дмитренко.

Тем временем становится популярным еще один вид елок – те, что растут в собственном дворе. Люди имеют возможность лично приехать к елочной плантации и самостоятельно выбрать себе уже взрослое дерево.

В целом, по информации Гослесагентства, в 2018 году к продаже по всей стране официально подготовили полмиллиона елок. Их будут продавать исключительно в разрешенных местах, которые согласовали местные власти.

Напомним, 9 декабря в Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Ее торжественно зажгут 19 декабря, в День святого Николая.