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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как прожить долгую и счастливую жизнь: ответ Стэнфордского профессора

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Ученые назвали секрет долгой жизни
Ученые назвали секрет долгой жизни / Фото из открытых источников

Много людей пытаются понять, в чем на самом деле заключается секрет долгой и счастливой жизни.

Ответ на этот вопрос решил найти писатель Джефф Хейден. Он рассказал об исследовании, которое провели еще в 1921 году.

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Так, профессор психологии в Стэнфордском университете Льюис Терман одним из первых начал использовать тест на IQ. Ученый обнаружил 1 500 детей с коэффициентом интеллекта 135 и выше, и начал одно из самых продолжительных исследований в истории. Вместе с коллегами Терман в течение десятилетий анализировал жизнь участников. В результате ученым удалось определить причины долголетия.

Как выяснили специалисты, самая длинная и полноценная жизнь была у тех, кто активно шел к своим целям и был вовлечен в этот процесс. Также дольше всех прожили те, кто работал усерднее, чем другие.

По данным исследования, неважно, сбылась ли мечта. Важно постоянно к ней стремиться.

"Мы обнаружили, что буквальное проживание мечты значительно влияет на здоровье. Дольше всего жили не самые счастливые или самые спокойные пожилые люди, а те, кто был больше всего вовлечен в достижение своих целей. В любом возрасте, реже умирали те, кто чувствовал себя успешным. Более того, у тех людей, которые в детстве были беззаботными, ненадежными и неамбициозными, а потом ничего не добились в карьере, значительно возрастал риск смерти", – говорится в книге "Проект Долголетия".

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle
Источник: 24 Канал
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