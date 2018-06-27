Как психологически подготовиться к родам: 7 указаний

Некоторые женщины и семьи, когда узнают о беременности, сразу спешат записаться на курсы подготовки к родам, читают литературу и усваивают виды физической подготовки.

Главный врач центра Била Виктория Владимировна назвала некоторые советы для беременных, пишет 4mama.

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Медик советует доверять подругам, врачам, партнеру, но окончательные решения принимать самим.

Нужно помнить, что будущие родители и врачи являются партнерами между собой, поскольку их объединяет одна цель – здоровый ребенок и счастливая мать.

Тело знает гораздо лучше, как вести себя на родах, поэтому доверяйте ему. И только иногда требуется помощь врачей.

Нормально, когда во время родов все может пойти не по вашему сценарию. Поэтому к этому нужно быть готовой. Подумайте, нужен ли вам партнер на родах и какую позицию он там займет – наблюдателя или помощника.

Изучите различные варианты того, как можно себе помочь во время родов – методика дыхания, самомассаж, позу и отсутствие или присутствие партнера.

Стоит понимать, что боль – это не враг, а индикатор определенных процессов. Поэтому даже если вы решили снять ее медикаментозно, то она в любом случае может возникнуть. Не верьте тому, что боли во время родов не будет, лучше изучите, как помочь себе в таких условиях.



И самое главное – это изучите вопрос, который вас волнует, на курсах или из литературы. Когда человек достаточно знает – он уверен в своих действиях, знания дают ощущение стабильности и контроля.

К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.