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      Как Путин использовал инцидент под Корсунь-Шевченковским для аннексии Крыма: вопиющие факты

      4 Читати новину українською
      Корсуньский инцидент / www.scoopnest.com

      Российские СМИ окрестили инцидент под Корсунь-Шевченковским на Черкасщине "Корсуньским погромом". 20 февраля местные активисты остановили автобусную колонну крымских антимайдановцев, которые возвращались домой из Киева. Автобусы якобы сожгли, крымчанам угрожали, били, заставляли есть стекло, в конце концов семерых убили. Что в этой истории правда, а что фейк – читайте дальше.

      События февраля 2014 года под городком Корсунь-Шевченковский вошли сразу в три российских фильма.

      Важно! Крым без воды: поможет ли Зеленский аннексированному полуострову

      В фильме "Крым. Путь на Родину" Путин заявил, что якобы именно после инцидента в Черкасской области в Кремле решили оккупировать Крым.

      Когда мы увидели вспышку крайнего национализма, было понятно, что для людей, которые живут в Крыму, могут прийти очень тяжелые времена. И только тогда, я хочу подчеркнуть, появились мысли о том, что мы не можем просто так оставить людей, бросить их в беде,
      – сказал тогда Путин.

      Под Корсунь-Шевченковским якобы погибли крымчане. И это отмечают в российском кино. Герои фильма "Корсуньский погром" рассказывают как убивали украинские националисты. В ленте "Крым. Путь на Родину" автор Андрей Кондрашов даже называет точное количество погибших и пропавших без вести крымчан.


      Кадры из фильма "Крым. Путь на Родину"

      Журналисты "Крым.Реалии" развенчали миф российской пропаганды и воссоздали историю от столкновений в Мариинском парке до возвращения крымских антимайдановцев домой.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 19:00. Не пропустите!

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Антимайдан Новости Крыма Аннексия Крыма
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