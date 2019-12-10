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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Как Путину 6 человек в туалете помогали и другие шутки соцсетей о нормандском саммите

      14 Читати новину українською
      В сети нашли интересное фотосравнение / Коллаж 24 канала

      Саммит в нормандском формате состоялся в Париже 9 декабря, общались лидеры Германии, Франции, России и Украины о ситуации на Донбассе. Несмотря на серьезность мероприятия, не обошлось без курьезов, которые активно комментировали пользователи соцсетей.

      Сначала внимательные пользователи соцсетей заметили, что Владимир Путин приехал на нормандскую встречу в бронированном лимузине Aurus Senat, который специально привезли из России.

      К слову, перед нормандским саммитом в Париже с Путиным произошел конфуз: видео

      Зато украинский президент Владимир Зеленский, по сравнению с российским коллегой, приехал на... Нет, не на велосипеде, который ему подарили в Эстонии, а все-таки на автомобиле – минивэне Renault.

      Затем обратили внимание на то, что Путин какой-то не такой, как "двойник" настоящего. Разве настоящий Путин позволил бы, чтобы его вот так некрасиво сфотографировали:

      Не могли не вспомнить в сети и о том, что саммит состоялся на фоне новости об отстранении России от топовых спортивных соревнований из-за допингового скандала. 

      "Если бы я был Зеленским, я бы начал встречу с Путиным из слов, что "для нас главное не победа, а участие – это настоящий дух Олимпиады". И потом взглянуть в глаза Путина. Налитые кровью", – написал в твиттере Евгений Федченко.

      Встреча еще не началась, а Путин в очередной раз удивил людей странным приветствием с французским служащим.

      А когда встреча все же началась, то некоторым навеяла, очевидно, воспоминания из далекого детства. 

      мем
      Согласитесь, похоже?

      И вишенка на торте. "Я посчитал, шесть человек сопровождало Владимира Путина в туалет", – отметил Джон Фишер.

      Говорят, охранники Путина собирают все его отходы, чтобы WADA и там допинг не нашла. Ну, или чтобы не клонировали тайком из образцов ДНК.

      мем
      Без комментариев и для хорошего настроения утром 

      А о серьезных итогах нормандского саммита – читайте в материале 24 канала.

      Зеленский и Путин не смогли договориться о выводе российский войск и выборах на Донбассе
      сегодня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Курьезные новости Владимир Зеленский
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