Как Путину 6 человек в туалете помогали и другие шутки соцсетей о нормандском саммите

Саммит в нормандском формате состоялся в Париже 9 декабря, общались лидеры Германии, Франции, России и Украины о ситуации на Донбассе. Несмотря на серьезность мероприятия, не обошлось без курьезов, которые активно комментировали пользователи соцсетей.

Сначала внимательные пользователи соцсетей заметили, что Владимир Путин приехал на нормандскую встречу в бронированном лимузине Aurus Senat, который специально привезли из России.

К слову, перед нормандским саммитом в Париже с Путиным произошел конфуз: видео

Зато украинский президент Владимир Зеленский, по сравнению с российским коллегой, приехал на... Нет, не на велосипеде, который ему подарили в Эстонии, а все-таки на автомобиле – минивэне Renault.

Путин прибывает на встречу в своем бронированном лимузине Aurus Senat, специально прилетевшем из России.

Зеленский приезжает в минивэне Renault pic.twitter.com/xLt9wn1vaL - Алек Лун (@ASLuhn) 9 декабря 2019 г.

Затем обратили внимание на то, что Путин какой-то не такой, как "двойник" настоящего. Разве настоящий Путин позволил бы, чтобы его вот так некрасиво сфотографировали:

Похоже дед доминирует в Париже pic.twitter.com/adYjyaOAIg — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) December 9, 2019

Не могли не вспомнить в сети и о том, что саммит состоялся на фоне новости об отстранении России от топовых спортивных соревнований из-за допингового скандала.

"Если бы я был Зеленским, я бы начал встречу с Путиным из слов, что "для нас главное не победа, а участие – это настоящий дух Олимпиады". И потом взглянуть в глаза Путина. Налитые кровью", – написал в твиттере Евгений Федченко.

Если бы я был Зеленским, я бы начал #NormandySummit с #Putin, сказав, что «для нас главное не победа, а участие - в истинном духе Олимпиады». И тогда вы можете заглянуть в глаза Путину. Полный крови pic.twitter.com/ybWNe54OY5 - Евгений Федченко (@yevhenfedchenko) 9 декабря 2019 г.

Встреча еще не началась, а Путин в очередной раз удивил людей странным приветствием с французским служащим.

Президент России Владимир Путин прибывает на Елисейский край для переговоров ... еще один неудачный порог моей коллекции. pic.twitter.com/rcZqteMpHS - Джона Фишер (@JonahFisherBBC) 9 декабря 2019 г.

А когда встреча все же началась, то некоторым навеяла, очевидно, воспоминания из далекого детства.



Согласитесь, похоже?

И вишенка на торте. "Я посчитал, шесть человек сопровождало Владимира Путина в туалет", – отметил Джон Фишер.

Итак, я считаю 6 человек, сопровождающих Владимира Путина в туалете ... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR - Джона Фишер (@JonahFisherBBC) 9 декабря 2019 г.

Говорят, охранники Путина собирают все его отходы, чтобы WADA и там допинг не нашла. Ну, или чтобы не клонировали тайком из образцов ДНК.



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