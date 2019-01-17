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      Как работа в офисе может навредить семейной жизни

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      Работа в офисе способствует разводу
      Работа в офисе способствует разводу / pixabay.com

      Люди разводятся чаще, если по работе много общались с противоположным полом.

      Социологи из Швеции изучили, как сфера занятости соотносится со статистикой разводов, об этом пишет Science.

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      Ученые обратились к данным из Дании, где развод часто встречается. В распоряжении социологов оказались сведения о браках, заключенных с 1981 по 2002 год, и о месте работы супругов. Около 100 000 включенных в выборку пар разошлись.

      Отмечается, что мужчины, которые работали преимущественно в женском коллективе, расставались на 15% чаще мужчин, которые работали с другими мужчинами. Похожая ситуация наблюдалась и у женщин, но вероятность развода при работе в мужском коллективе повышалась на 10%.

      Розлучення

      Работа в коллективе с противоположным полом способствует разводу

      Высокообразованные мужчины разводились в два раза чаще сверстников с более низким уровнем образования.

      Оказалось, что среди мужчин реже разводятся фермеры и библиотекари, среди женщин – занятые в сельском хозяйстве, фармацевтике и горной промышленности. Не удивительно, что чаще всего расставались те, у кого было много молодых коллег противоположного пола – например, работники гостиниц и ресторанов.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Психология
      Источник: 24 Канал
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