Как работает футбольная коррупция в Украине: расследование о бюджетной монополии от завода ФФУ

Построенный Федерацией футбола Украины за средства УЕФА коммерческий завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей получает бюджетные подряды через дискриминационное требование. С конца 2017 года на профильных тендерах начали требовать “кудрявую траву”.

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы “Наши деньги с Денисом Бигусом”.

Ежегодно в рамках помощи от УЕФА (социальной программы “Хет-трик”) Федерация Футбола Украины получала 5,5 млн евро. За эти средства должны были строиться новые стадионы и футбольные площадки с искусственным покрытием. Но Президент ФФУ Андрей Павелко направил их на создание завода по производству искусственного покрытия.

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Для этого Федерация Футбола создала коммерческую дочь ООО “ФФУ продакшн”. Это произошло 22 июня 2016 года. Целый год эта компания не делала почти ничего (только основала еще одно ООО “Спорт Технологии”), пока в бюджете не предусмотрели средства на строительство футбольных полей. 13 июля 2017 года парламент внес соответствующие изменения в бюджет: выделил 250 миллионов гривен на строительство футбольных площадок в регионах Украины. Еще 250 миллионов в эту программу должны быть привлечены из местных бюджетов.

Создавать производство и закупать сырье завод “ФФУ Продакшн” начал лишь после того, как законопроект выделения 250 миллионов на футбольные поля прошел бюджетный комитет Верховной Рады, где председательствует народный депутат от БПП Андрей Павелко, он же – Президент ФФУ.



Андрей Павелко

Политик утверждает, что это совпадение, и завод строили без расчета на изменения в бюджет: “Мы не рассчитывали на государственную программу. Строя завод, мы рассчитывали на свои силы, на запрос от местной власти”.

В результате с конца 2017 года ООО “ФФУ Продакшн”, коммерческая дочь Федерации футбола, получила вне конкурса 66 заказов на почти 95 миллионов гривен в Киеве. Еще около 100 миллионов она получит как поставщик покрытия для футбольных полей на тендерах, где победили другие юридические лица.

Цены на покрытия от коммерческих дочерей Федерации футбола Украины выше, чем у других производителей Европы: 16-18 евро против 12-14 евро. Переплата только за покрытие на стандартной площадке для мини-футбола составляет от 1900 евро. Таких полей в рамках Программы до конца года будет построено около 300. Завод ООО “ФФУ Продакшн” объявил, что уже подготовил 238 покрытий для площадок по мини-футболу.



Единственное “правильное” покрытие украинского производства

Еще до начала тендеров, в ноябре 2017 года, Минрегионстрой разместил на сайте типовой проект строительства футбольных площадок с искусственным покрытием, как ориентир для заказчиков. В нем было указано единственное “правильное” покрытие – украинского производства по технологии компании Polytan, Liga Grass Pro. То есть Минрегионстрой рекомендовал государственным и коммунальным заказчикам покупать только продукцию завода “ФФУ продакшн”.

В дальнейшем при проведении тендеров на реконструкцию и строительство футбольных площадок заказчики закладывали это требование в тендерную документацию и отвергали конкурентов, которые предлагали не кудрявую траву, а ровный ворс.



Заказчики отвергали конкурентов, которые предлагали не кудрявую траву, а ровный ворс

Андрей Павелко утверждает, что участие в тендерах не было ограничено для одного производителя искусственного покрытия: “Мы, как завод, как производство - исключительно в тендерах, только те возможности, которые будут равными для рынка”.

Однако в разговоре с журналистом программы разработчик типового проекта для Минрегионстроя Валерий Бельчиков назвал заказчиком проекта с требованием о конкретном типе искусственного покрытия именно Федерацию футбола Украины.

Давление испытывали на себе даже те, кто строит новые площадки вне государственной программы, рассказывает Олег Сорокопуд, который уже 18 лет работает на этом рынке

Когда в прошлом году начала действовать программа по строительству мини-футбольных площадок по Украине, мы столкнулись с такой ситуацией, когда заключали соглашение с поселковыми советами, городскими, районными и так далее, на строительство поля, нам все говорят, что трава должна быть обязательно приобретена у завода под эгидой Федерации футбола Украины,

– отметил Олег Сорокопуд.



Разговор журналиста с разработчиком типового проекта

6 декабря 2017 года постановлением №919 Кабинет министров разрешил осуществлять 100% предоплату заказов победителям тендеров по проектам строительства и реконструкции футбольных площадок, а также позволил выполнять работы в течение всего 2018 года. Ранее победители подобных тендеров могли получить заранее не более 30% стоимости заказа.

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По подсчетам журналистов, за 8 миллионов евро из средств УЕФА, на которые построили коммерческий завод для ФФУ, Украина могла получить искусственное покрытие для минимум 555 футбольных площадок и бесплатно передать их местным общинам.

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.