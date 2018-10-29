Как работает коллективный иммунитет: показательное видео

Вакцины останавливают распространение опасных инфекций. И при разном уровне охвата населения вакцинацией ситуация будет кардинально другой.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Когда в обществе вакцинировано 90% или более, образованный вакцинацией иммунитет останавливает развитие болезни или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции. В частности коллективный иммунитет защищает младенцев, невакцинированных людей или лиц с ослабленной иммунной системой", – подчеркнула она.

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По словам Супрун, сознательно избегать вакцинации – это идти "вопреки научному прогрессу и здравому смыслу". Ведь прививки доказали свою действенность уже десятки раз.

В частности, за полтора столетия иммунизации от оспы удалось окончательно искоренить опасную болезнь. Также специалисты ожидают победу в борьбе с полиомиелитом.

Вакцинация позволяет сократить применение антибиотиков и тем самым предотвращает развитие множественной устойчивости к ним у бактерий. Устойчивость к антибиотикам – это новая и очень опасная проблема здравоохранения. Когда бактерия устойчива к нескольким антибиотикам, ее очень сложно одолеть,

– напомнила чиновник.

Супрун в очередной раз призвала украинцев не тянуть и делать прививки против опасных инфекций, в частности гриппа. Для этого уровень вакцинации у населения должен быть 95%.

Как работает "коллективный иммунитет" – видео

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