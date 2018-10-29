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      Как работает коллективный иммунитет: показательное видео

      71 Читати новину українською
      Коллективный иммунитет
      Коллективный иммунитет / ccandh.com

      Вакцины останавливают распространение опасных инфекций. И при разном уровне охвата населения вакцинацией ситуация будет кардинально другой.

      Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

      "Когда в обществе вакцинировано 90% или более, образованный вакцинацией иммунитет останавливает развитие болезни или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции. В частности коллективный иммунитет защищает младенцев, невакцинированных людей или лиц с ослабленной иммунной системой", – подчеркнула она.

      Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

      По словам Супрун, сознательно избегать вакцинации – это идти "вопреки научному прогрессу и здравому смыслу". Ведь прививки доказали свою действенность уже десятки раз.

      В частности, за полтора столетия иммунизации от оспы удалось окончательно искоренить опасную болезнь. Также специалисты ожидают победу в борьбе с полиомиелитом.

      Вакцинация позволяет сократить применение антибиотиков и тем самым предотвращает развитие множественной устойчивости к ним у бактерий. Устойчивость к антибиотикам – это новая и очень опасная проблема здравоохранения. Когда бактерия устойчива к нескольким антибиотикам, ее очень сложно одолеть,
      – напомнила чиновник.

      Супрун в очередной раз призвала украинцев не тянуть и делать прививки против опасных инфекций, в частности гриппа. Для этого уровень вакцинации у населения должен быть 95%.

      Как работает "коллективный иммунитет" – видео

       

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Министерство здравоохранения Украины Медицина Вакцина Ульяна Супрун Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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