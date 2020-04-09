Как работает Координационный совет по противодействию коронавирусу, который создал Зеленский
В прошлом месяце президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине. В его состав вошли практически все руководители государства.
Секретарь Координационного совета, заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Украинской правде", что сначала был штаб при СНБО и Кабмине. Однако президент хотел сам контролировать, что и как происходит.
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Поэтому мы сделали Координационный совет именно здесь, в Офисе (президента – 24 канал),
– добавил Тимошенко.
Он отметил, что цель этого совета – координация всех ветвей власти. Над задачами работают консулы, юристы, бухгалтеры и другие.
Мы сделали всю логистику из Китая в каждый регион Украины. У нас прилетает самолет – и за полдня это все уже в каждом регионе, все, что мы привезли на самолете,
– сказал Тимошенко.
После того, как все средства прибывают из Китая, их привозят на одно из госпредприятий, которое является получателем этих материалов. Тогда губернаторы присылают свою машину и забирают это все к региону.
За что отвечает созданный совет
За получение в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информации, документов и материалов.
Также совет должен приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.
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Кто вошел в Координационный совет
- президент;
- руководитель ОПУ;
- премьер-министр;
- министр внутренних дел;
- секретарь СНБО;
- министр обороны;
- министр инфраструктуры;
- министр иностранных дел;
- руководитель Госпогранслужбы;
- министр здравоохранения и другие.
По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая заболевания коронавирусом, 57 человек умерло, зато 45 – излечилось. Правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля.
Ограничения из-за коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
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