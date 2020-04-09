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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как работает Координационный совет по противодействию коронавирусу, который создал Зеленский

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      Як працює Координаційна рада / Getty images

      В прошлом месяце президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине. В его состав вошли практически все руководители государства.

      Секретарь Координационного совета, заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Украинской правде", что сначала был штаб при СНБО и Кабмине. Однако президент хотел сам контролировать, что и как происходит.

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      Поэтому мы сделали Координационный совет именно здесь, в Офисе (президента – 24 канал),
      – добавил Тимошенко.

      Он отметил, что цель этого совета – координация всех ветвей власти. Над задачами работают консулы, юристы, бухгалтеры и другие.

      Мы сделали всю логистику из Китая в каждый регион Украины. У нас прилетает самолет – и за полдня это все уже в каждом регионе, все, что мы привезли на самолете,
      – сказал Тимошенко.

      После того, как все средства прибывают из Китая, их привозят на одно из госпредприятий, которое является получателем этих материалов. Тогда губернаторы присылают свою машину и забирают это все к региону.

      За что отвечает созданный совет

      За получение в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информации, документов и материалов.

      Также совет должен приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

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      Кто вошел в Координационный совет

      • президент;
      • руководитель ОПУ;
      • премьер-министр;
      • министр внутренних дел;
      • секретарь СНБО;
      • министр обороны;
      • министр инфраструктуры;
      • министр иностранных дел;
      • руководитель Госпогранслужбы;
      • министр здравоохранения и другие.

      По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая заболевания коронавирусом, 57 человек умерло, зато 45 – излечилось. Правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля.

      коронавірус карантин заборони обмеження
      Ограничения из-за коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики Президент Украины Карантин в Украине 2020 Офіс Президента Владимир Зеленский
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