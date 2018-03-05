Как работает самая экологичная школа Украины

Площадь свалок и полигонов занимает 7% территории государства. Еще в январе этого года украинцев обязали сортировать мусор. Но специальные контейнеры до сих пор не установлены. Одна из киевских школ не стала ждать и собственноручно установила специальные урны для различной вторсырья.

Печерская Международная школа первой начала самостоятельно сортировать мусор. Вдохновил иностранный опыт, ведь в этой школе учится 46 представителей различных национальностей.

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Школа уже получила сертификат участников экологической программы. Если будут выполнены все требования, то школа получит высшую награду – зеленый флаг.

Конечно мы очень хотим стать школой под эгидой ЮНЕСКО, это гордость наших приоритетов. Это то, чего мы хотим достичь и работать над этим весь год,

– рассказал директор школы Джон Бернс.

Сейчас студенты в процессе прохождения обязательных семи шагов для получения Зеленого флага, как экологически сознательной школы. 1-й шаг – это основание комитетов, 2-й – это проведение аудита использования материалов в школе. В результате они составят план действий, для того, чтобы учреждение получило статус Зеленой Школы.

Напомним, с 1 января в Украине сортировка мусора стала обязательной. Но в большинстве дворов многоэтажек до сих пор нет специальных баков. Тогда как, по закону, за несортированные отходы предусмотрена административная ответственность, а именно штраф от 300 до почти 1,5 тысячи гривен.