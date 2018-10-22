Как работает система видеонаблюдения в школах Киева: неожиданные детали

Из-за массового убийства в колледже в оккупированной Керчи в Киеве хотят проверить эффективность видеонаблюдения в учебных заведениях. Журналист 24 канала, не дожидаясь городскую инспекцию, узнал лично, как работает видеосистема в школах столицы.

В Киевском горсовете отметили, что все детские сады и школы столицы оборудованы системами видеонаблюдения. В первом же заведении в центре, которое журналисты выбрали для проверки наугад, нашли тому подтверждение. Только на входе сразу три камеры.

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"Можно наблюдать за тем, что происходит и во дворе, и в помещении, и на входе", – заявила библиотекарь гимназии Татьяна Чумак.

Около 20 камер в целом следят за тем, что происходит в этом учебном заведении. Видео из них передают в городской дата-центра, его, если необходимо, может использовать полиция. Кадры хранят в едином реестре месяц, после чего автоматически уничтожают.

Установлено 2006 камер видеонаблюдения и 1211 видеорегистраторов,

– сказал Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В среднем горсовет установил по две камеры на заведение в городе. В основном их крепят при входе или во внутреннем дворе. Дополнительные камеры может установить заведение за свой счет. Главное, чтобы родители не были против места их расположения. К тому же детей охраняют личные охранники заведения.

Все учреждения дошкольного образования, а также общего среднего обеспечены таким устройством как тревожная кнопка, которая передает сигнал в соответствующую охрану,

– отметила директор департамента образования Елена Фиданян.

Но эти камеры не остановят злоумышленников. Только зафиксируют преступление и помогут найти виновника. А вот по-настоящему защитить могут охранники. Журналист 24 канала провел эксперимент, чтобы узнать может ли посторонний человек пройти внутрь школы. Несмотря на то, что учебные заведения оборудованы видеосистемами, в двух случаях из трех охранники не стали ему помехой.

Во многих школах в качестве охранника – бабушка-вахтер. Такой блокпост не сложно обойти, если сложить истинную легенду, или, например, попроситься в столовую. Но хладнокровная бездушная охранная система любым уговорам не поверит. Подобную технику заведение может установить для безопасности детей за собственные деньги.

Охранная система

Сейчас городская власть начала проверку работы систем видеонаблюдения в школах и детских садах Киева. Системы при необходимости будут устанавливать. Чиновники рассказали, если камеры нет, то ее просто могли украсть. Известно около 50 подобных случаев. Злоумышленников пока разыскивает полиция.