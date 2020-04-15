Часто видим пренебрежительное отношение, – откровенный рассказ фельдшера

Почему среди вызовов скорой помощи начали случаться абсолютно абсурдные случаи? Зачем пациенты говорят неправду медикам, которые приехали им на помощь? Что изменил коронавирус в работе скорой?

О том, как эпидемия и карантин изменили работу бригад скорой помощи, в интервью сайту 24 канала рассказала фельдшер по медицине неотложных состояний одной из столичных подстанций скорой помощи Виктория Сердюк.

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Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Ты пришла работать в скорую помощь сразу после обучения?

Фактически, да. Попробовала себя в роли зарубежного работника, но быстро поняла, что это не мое. Поэтому вернулась домой, с конкретной целью работать именно на скорой помощи.

Почему именно там?

Во-первых, я выбор сделала еще когда подавала документы в учебное заведение. Четко понимала на кого я иду учиться и кем хочу стать. Понимала, что если не буду иметь возможности учиться дальше на врача, то профессия фельдшера на скорой меня вполне устраивает.

Работаю с недавних пор, неполных два года. С теми достаточно неплохими знаниями, с которыми я пришла работать, за время работы для себя открыла многое, и многому научилась. На скорой работают люди, которые хорошо знают свое дело. Как минимум, такие люди работают на моей подстанции, и с ними не боишься лезть ни в огонь, ни в воду, ни куда угодно. Было много вызовов, когда время шло на жизнь и когда работаешь с такими людьми, то все делаешь четко и спокойно, понимая друг друга без слов. Это много значит. Особенно когда ты понимаешь, что своей работой спас жизнь. Это чувство, вроде какого-то возвышения, которое возникает, когда ты понимаешь, что действительно помог, будто маленькая радость, которая остается внутри.

По твоим наблюдениям, из-за чего киевляне чаще всего вызывают скорую?

ДТП, травмы, сердечные приступы. Любые состояния, которые угрожают жизни человека. Второе – банальное ухудшение самочувствия, когда человек не имеет возможности обратиться к семейному врачу. Сильные болевые синдромы, потери сознания.

Абсолютно разные ситуации – начиная с высокой температуры у ребенка, заканчивая падениями с высоты или утоплениями. К сожалению, сегодня специализированных бригад уже нет, я пришла работать, когда их уже не было. Сейчас работают линейные бригады, которые покрывают абсолютно все направления.



Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Сколько людей работает в одной бригаде?

По-разному. У нас есть бригада, где работают врач и фельдшер, или врач и два фельдшера. Это – врачебные бригады. Есть фельдшерские бригады. Но работают все хорошо, и все бригады предоставляют достаточный объем помощи.

А в чем разница?

Врач имеет больший опыт. Врачебная бригада считается более специализированной. Врачи работают на вызовах более сложных, хотя, на самом деле, никто не сомневается, что и фельдшерская бригада со всем справится. Часто бывает так, что вызов звучит совсем не настораживающе, но когда приезжаешь, то понимаешь сложность ситуации, и работать нужно очень быстро, потому что отсчет идет буквально на минуты.

То, что ты ожидала от работы, когда только начала работать, и то, что ты получила на практике – оно очень отличалось?

Скажем так, я не совсем была готова к тому отношению, которое украинцы имеют к бригадам. Оно оказалось не очень толерантным и не совсем корректным. Нам часто говорят, что мы что-то кому-то должны, кому-то давали какую-то клятву. Очень часто мы попадаем на пренебрежительное отношение к бригаде. Ну, но продолжаем работать все равно.

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Что для тебя было самым трудным, когда ты начинала работать?

Когда ты работаешь на вызове, то должен головой и руками работать абсолютно синхронно со своим напарником. Мне было сначала трудно делать все это не просто быстро, а с максимально спокойным выражением лица. И сам пациент, и родственники очень внимательно за тобой наблюдают, а малейшие подергивания мышц на лице у работников бригады начинают людей очень сильно настораживать. Чтобы научиться так контролировать свою мимику нужен опыт.

В начале работы практического опыта не было совсем. Если я пришла на работу с хорошим теоретическим запасом знаний, то практика была минимальной.



Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Одна смена у вас длится 24 часа?

Да. Есть дневные бригады, они работают 12 часов, их есть одна на смену. Я работаю 24 часа и имею больше дежурств, чем обычное количество, потому что работаю больше, чем на ставку. У нас достаточно невысокие заработные платы, особенно для тех работников, которые работают менее 3 лет. Мы, конечно, имеем надбавки за опасность, особый характер труда, за ночные и праздничные дежурства. Но все равно этого недостаточно. Да и хочется большему научиться. Я выхожу на работу чаще не с целью заработать больше, а чтобы иметь больше практики.

Сколько у вас вызовов за смену бывает?

По-разному. Может быть и 8, и 15, и 20. Зимой нагрузка больше. Но ситуации бывают разные и предсказать, сколько сегодня будет вызовов – точно невозможно. 15 вызовов, например, означают, что бригада будет работать без заезда, учитывая все переезды, обзоры, госпитализации.

Какая у тебя ставка?

Невысокая. По новым стандартам ставка должна быть около 3 тысяч гривен, плюс надбавки. Поэтому медработники часто жалуются, потому что профессия тяжелая, но оценивается недостаточно. Но здесь я хочу сказать, что люди, которые не выдерживают этой работы, которым эта работа не нравится, они просто уходят.

Был момент, когда ты поняла, что из-за эпидемии коронавируса в стране что-то меняется?

Был такой момент. Честно говоря, когда я читала новости про первые вспышки эпидемии в Китае, то очень скептически отнеслась к этой информации. Думала, снова разгоняют какую-то панику. Потом даже перестала этим интересоваться. Когда началась вспышка в Италии, тоже не думала, что инфекция настолько серьезно распространится. Когда начались первые случаи в Украине – поняла, что это угроза высокой степени, и что нам придется брать на себя первый удар.



Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Ты уже чувствуешь, что вы этот первый удар на себя приняли?

Думаю, у нас пик заболеваемости еще впереди, учитывая халатность людей и их безразличие к эпидемическому режиму. Из-за этого инфицирование может увеличиться в разы, хотя уже и сейчас мы имеем высокие цифры. Статистика это показывает, да и наша работа тоже.

Ваша работа как-то изменилась?

Наши профильные вызовы никуда не делись, люди болеют не только коронавирусом. Конечно, вызовов с подозрением на коронавирус, на пневмонию с ОРВИ стало намного больше, чем было раньше. Но обслуживать вызовы с травмами, инсультами, инфарктами и различными комами мы не перестали.

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В последнее время случаются совсем абсурдные вызовы. Скорую помощь вызывают без серьезных на то причин, часто для решения своих бытовых проблем, или чтобы озвучить нам просьбу "заберите его от меня куда-нибудь". Кажется, некоторые люди не понимают для чего существует экстренная служба медицинской помощи, отнимая наше время, у тех, кому действительно нужны.

Пациенты с подозрением на Covid-19, или любыми проявлениями респираторно вирусной инфекции сегодня стараются обращаться (но речь не идет про всех) в семейным врачам. Они получают консультацию, рекомендации (которых они соблюдают, или не соблюдают) и предписание о строгом соблюдении карантинного режима. В случае ухудшения состояния больные, как правило, набирают службу 103. Как правило, пациенты с ухудшением состояния в экстренном порядке госпитализируются в отделения соответствующего профиля.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Ваша бригада уже многих госпитализировала?

Достаточно. Я просто не знаю, какая цифра может вписаться в понятие "много". За сутки сейчас мы имеем не один и не два вызова с подозрением на коронавирусную инфекцию. Бывает так, что приезжаешь по вызову, когда человек имеет боли в животе, а у него может оказаться подозрение на коронавирус.

Сколько из них нуждаются в госпитализации?

Зависит от ситуации. Эту статистику сейчас вывести трудно, потому что когда человек действительно желает лечиться в стационарном отделении, мы не отказываем, потому что это даже лучше, чем если он останется дома. Хотя отделения забиты тяжелыми пациентами и те, кто не имеет тяжелых осложнений, в госпитализации действительно не нуждаются.

Были те, кто отказывался от госпитализации?

Были. Есть разные ситуации. Часто люди просто боятся даже приезжать в инфекционное отделение. Если нет показаний и нарушения жизненно важных функций, то человек может оставаться дома. Но самоизоляции нужно придерживаться честно. Это важно. Потому что нарушение карантинного режима может угрожать здоровью других людей. У нас просто этого часто не понимают.

Информации о коронавирусной инфекции, ситуации и статистики сейчас больше, чем достаточно. Единственное что, мне бы хотелось, чтобы люди вчитывались в контекст и содержание публикаций, рекомендаций и новостей. Вчитывались спокойно и размеренно, без паники. Часто читают только заголовок, делают вывод о новости, не читая ее, а просто допридумывая что-то по этому поводу. Этим лишь раздувается паника. Нужно просто больше анализировать то, что вы читаете.



Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Тебя готовили к работе в тяжелых эпидемологических условиях?

Конечно, теоретическую базу мы изучали еще на старших курсах. Нам объясняли как вести себя и что делать в таких ситуациях. Но это были всего лишь базовые правила, потому что основные алгоритмы действий мы получаем от Минздрава в процессе работы, потому что алгоритмы меняются.

Ты когда шла работать думала, что придется работать во время эпидемии?

Я когда шла работать на скорую, прекрасно понимала, на что подписываюсь. Я понимала, что ситуаций может быть много и разных. Иногда, может даже недооценивала всю серьезность, потому что имела жажду к труду и молодая горячая кровь перебивала все страхи. Но я знала все нюансы профессии, вплоть до круглосуточного режима работать. Пока, несмотря на все, желание работать еще не исчезло.

Сейчас не страшно ездить на вызовы с подозрением на коронавирус?

Наша работа – это постоянные риски. И эпидемия повысила их в разы. Конечно переживаю, когда еду на подозрение на коронавирус. Хотя, вызовы часто звучат совсем ненастораживающе и, как следствие, у пациента лишь впоследствии обнаруживают эту опасную инфекцию. В таких ситуациях риски заразиться у нас чрезвычайно высоки. Никто не хочет болеть. В том числе и мы, потому что мы не киборги, а такие же люди, у которых есть родные и друзья, которых мы отнюдь не хотим подвергать опасности. Так же, как и друг друга.

Однако, мне очень нравится, что в любой ситуации коллеги не теряют оптимизм. Это действительно настраивает на работу даже во времена пандемии.



Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Средств индивидуально защиты у вас достаточно?

Конечно, не в тех количествах, как должно быть. Но хорошо, что есть хоть что-то. Если бы их не было совсем – даже не знаю, как работала бы бригада. Поэтому я благодарна, что нас обеспечивают как министерство, так и волонтеры.

А вы можете делать какие-то тесты на коронавирус?

Нет, к сожалению, никаких экспресс-тестов на наших линейных бригадах сегодня нет. С одной стороны, не помешало, чтобы они у нас были, чтобы мы лучше понимали, с чем имеем дело. Но, думаю, такие диагностические процедуры лучше проводить в стационарах, а не на этапе догоспитальной помощи. Еще с другой стороны, часто люди хотят, чтоб скорая приехала и сделала им тест, которого у нас просто нет. Если бы такие тесты у нас были, даю гарантию, что количество вызовов скорой существенно увеличилось бы.

Чего украинцы не понимают о работе скорой?

Сложности работы. Мы же не только быстро ездим по городу с включенными сиренами. Люди хотят, чтобы они имели все и сразу, а так не бывает. Мало уважения к бригадам и его становится все меньше. Простой моральной благодарности от пациентов достаточно, чтобы появились силы для работы, потому что 24-часовой режим работы, все же, утомляет.

Часто хочется, чтобы пациенты шли на встречу бригаде, не заводя нас в заблуждение и не затрудняя диагностику. Бывает так, что когда мы госпитализируем пациента, то пациент предоставляет врачу не ту информацию, которую он предоставил нам во время осмотра дома. Люди не понимают, что мы не служба такси, которая поможет доехать до больницы во внерабочее время, потому что ему так удобнее. Это не очень правильное отношение к бригаде скорой помощи.



Фельдшер по медицине неотложных состояний Виктория Сердюк

Для тебя с началом эпидемии в работе что-то изменилось?

Иногда морально тяжело осознавать, насколько опасна ситуация в стране. Это истощает. Проезд на работу стал проблемой и это тоже играет свою роль в настроении и настрое на работу. У нас некоторые работники банально не могут приехать на работу. Физически не могут, потому что транспорта нет. А многие работники живут даже не в Киевской области, а собственные машины имеют не все.

И как они выкручиваются?

Запустили спецтранспорт, который перевозит медиков, полицейских, работников производств, но там ограниченное количество мест и надо ждать. Подвозят коллеги. Есть BlaBlaCar. Uber Shuttle запустил автобусы. В вайбере есть инициатива "Подвези медика", ею пользуются многие врачи. Я один раз воспользовалась такими услугами.

Как ты добираешься до станции на дежурство?

На такси, или на Uber Shuttle. Иногда у коллег есть возможность подвезти, но так бывает не всегда.

Мне, чтобы добраться до работы нужно где-то полчаса-час, если ехать на авто. И где-то полтора часа, если добираться общественным транспортом. Смены у нас разделены так, чтобы не все бригады одновременно шли на пересменку. Рабочий день может начинаться в промежутке с 7 утра до 9 утра. Но приехать нужно где-то минут на 30 раньше, чтобы переодеться, подготовиться к работе и принять смену от напарников, которые уже идут домой.

В нерабочее время ты соблюдаешь карантин?

Стараюсь. Хотя вижу, что люди просто ходят себе по улице и не сильно этим озабочены. Хочется, чтобы люди более сознательно подходили к своему здоровью. Банальное соблюдение карантина сегодня, возможно, лучший вариант улучшения эпидемиологической ситуации.

Изменения в людях из-за карантина видишь?

Возможно, они стали более нервными. Многие – из-за того, что сейчас придерживаются карантина и не имеют возможности зарабатывать.

Конечно, ситуация удручает. Но все же мне кажется, лучше держать свое настроение в приподнятом состоянии. Мне, если есть время, достаточно просто сесть выпить чаю или кофе, пообщаться с коллегами, переключиться. Часто этого хватает, чтобы для работы открылось второе дыхание.

Важность карантина / инфографика 24 Канала