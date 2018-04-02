Как работает собачья скорая в Киеве: видео

В столице заработала служба спасения для бездомных собак. Теперь четвероногие под наблюдением волонтеров. Они ищут в городе уличных собак и за свой счет их лечат. Собачья скорая сейчас пока курсирует только в Киеве, но, возможно, уже скоро появится и в других городах.

"Их давят, их травят, их обстреливают. Город об этом прекрасно знает, знает, что каждый день на дорогах гибнут десятки, сотни беззащитных собак", – отметил волонтер Эльшан Мехитев.

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Еще полгода назад Лаки жила в лесу. Однако благодаря волонтеру Эльшану, сейчас она нашла хозяев и крышу над головой.

"Девочки-волонтеры нашли в лесу под какой-то сточной трубой ее и еще 5 сестер и братьев. Они бы не выжили, им было всего две недели", – убеждена владелица беспризорного животного Татьяна Охрименко.

Эльшан нашел собаку и забрал домой. И чтобы брошенных было меньше, недавно организовал скорую для хвостатых. Волонтеры ищут четвероногих и отвозят на стерилизацию. Работают семь дней в неделю.

Мы едем в город, ловим собачку, седатируем ее (это укол). Забираем в клинику, проводим стерелизацию, вакцинацию. После этого через 8 дней абсолютно здоровую собаку выпускаем, – сказал волонтер.

За это время стерилизовали 700 животных. Собачья скорая не требует денежной помощи, Эльшан – успешный бизнесмен, все финансирует сам. А вот найти для каждого семью ему не всегда под силу.

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Украинцы брать бездомных животных домой часто боятся. Однако волонтерам все же удалось найти хозяев для сотни животных. А кто хочет помочь команде, может заказать на сайте айхелп дог вот такую ​​наклейку на авто.

Об этом и больше – смотрите в сюжете.