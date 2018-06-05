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Как работают алгоритмы формирования ленты Instagram

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Алгоритмы формирования ленты Instagram
Алгоритмы формирования ленты Instagram / unsplash

Представители компании Instagram впервые рассказали, как работают алгоритмы приложения. Также компания объяснила, почему не вернет хронологическую ленту.

Об этом сообщает Tech Crunch.

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По данным Instagram пользователи пропускали 70% постов, из них 50% от друзей, потому что контента было слишком много и они не успели пролистывать ленту. После появления алгоритмической ленты в июле 2016 года пользователи видят 90% постов друзей и проводят в приложении больше времени.

Стоит отметить, что Instagram использует искусственный интеллект, чтобы анализировать интересы и поведение каждого конкретного пользователя. Даже если в нескольких аккаунтах одинаковый набор подписок, их ленты формируются по-разному. Компания выделяет три основных фактора, которые влияют на выдачу постов:

Interest (интерес). Instagram знает, с каким контентом пользователь взаимодействовал чаще всего, благодаря технологии машинного зрения. Поэтому лента формируется с учетом приоритетных тематик конкретного пользователя.

Recency (новизна). Новые посты всегда будут в приоритете над постами недельной давности.

Relationship (отношения). Приложение учитывает историю взаимодействия пользователей. В приоритете будут посты от тех, кого пользователь часто комментирует или с кем есть общие пометки на фотографиях.

Що впливає на формування вашої стрічки в Instagram
Что влияет на формирование вашей ленты в Instagram

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Алгоритм также учитывает, как часто пользователь открывает ленту, и показывает лучшие посты за этот период. Если листать Instagram раз в сутки, в топе будут лучшие посты за 24 часа. Если заходить в приложение раз в час, в начале будут лучшие из недавно выложенных фото. Когда у пользователя очень много подписок, посты от некоторых аккаунтов он может видеть реже, так как алгоритм будет выбирать самое интересное среди большого количества учетных записей.

Привычка листать ленту в течение определенного времени также влияет на выдачу постов. Instagram учитывает, как долго пользователь прокручивает ленту, и в зависимости от этого показывает лучшее за этот период.

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Теги: Техно Instagram Интернет Соцсети
Источник: 24 Канал
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