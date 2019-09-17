Как работают интернет-боты на политиков и сколько за это платят: смотрите на канале 24
Украинские политики любят читать в соцсетях что-то хорошее о себе и плохое о своих оппонентах. Журналисты решили выяснить, как работают интернет-боты и сколько стоят их услуги.
Для этого журналист "Следствия.Инфо" полтора месяца работал под прикрытием на одной из столичных ботоферм.
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Отметим, что ботофермы – это так называемые агентства, которые пишут проплаченные комментарии в интересах заказчиков.
В фильме "Я – бот" вы увидите, как работают такие агентства и сколько стоят услуги интернет-ботов.
Когда выйдет фильм? 18 сентября на 24 канала в 21:30.
Смотрите анонс фильма "Я – бот":
Источник: 24 канал
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