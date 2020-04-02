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      Как работают рынки Львова в условиях карантина: видео

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      В течение последних 2 недель на рынках Львова придерживаются карантина. В частности, ограничения действуют и на крупнейшей оптовой точке – рынка "Шувар". Там сократили рабочий день на несколько часов, работают только терминалы с овощами, фруктами, мясными, рыбными продуктами, а также сладостями.

      Зато полностью приостановили работу зоны общественного питания и палатки с промышленными товарами. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      Она сообщила, что на входе администрация рынка измеряют температуру каждому посетителю, а также всем работникам.

      Мы накрываем товар клеенкой для хранения, чтобы они (продукты – 24 канал) не обветривались, чтобы не попадали никакие капли. Защищены такими антибактериальными перчатками, имеем антисептики, работаем в масках,
      – отметил продавец мясного терминала Руслан Сидоришин.

      Покупатели на рынке стараются соблюдать дистанцию. Они все надевают маски и одноразовые перчатки.

      Кроме того, недавно львовская Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львове порекомендовала рынкам кроме расчета наличными, использовать и бесконтактную оплату, то есть, установить терминалы. Эту норму торговые точки должны выполнить до конца апреля 2020 года.

       

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Что предусматривают новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Девда
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Продукты Новости Львова
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