Как работают рынки Львова в условиях карантина: видео
В течение последних 2 недель на рынках Львова придерживаются карантина. В частности, ограничения действуют и на крупнейшей оптовой точке – рынка "Шувар". Там сократили рабочий день на несколько часов, работают только терминалы с овощами, фруктами, мясными, рыбными продуктами, а также сладостями.
Зато полностью приостановили работу зоны общественного питания и палатки с промышленными товарами. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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Она сообщила, что на входе администрация рынка измеряют температуру каждому посетителю, а также всем работникам.
Мы накрываем товар клеенкой для хранения, чтобы они (продукты – 24 канал) не обветривались, чтобы не попадали никакие капли. Защищены такими антибактериальными перчатками, имеем антисептики, работаем в масках,
– отметил продавец мясного терминала Руслан Сидоришин.
Покупатели на рынке стараются соблюдать дистанцию. Они все надевают маски и одноразовые перчатки.
Кроме того, недавно львовская Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львове порекомендовала рынкам кроме расчета наличными, использовать и бесконтактную оплату, то есть, установить терминалы. Эту норму торговые точки должны выполнить до конца апреля 2020 года.
Что предусматривают новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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