Как работали нардепы в октябре: 54 политика пропустили почти все голосования в Раде
В октябре почти все голосования в Верховной Раде, а именно 90%, пропустили 54 народных депутата. При этом 14 из этих народных избранников не проголосовали в парламенте ни разу за месяц.
Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Комитет избирателей Украины".
Так, ни разу за октябрь в Раде не голосовали Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Роман Зварыч, Глеб Загорий, Ефим Звягильский и Дмитрий Голубов.
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Ни разу не проголосовали и депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали в парламенте и Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится под стражей.
Депутаты, которые проигнорировали все голосования в Раде за октябрь
Информация на сайте Совета свидетельствует, что официально народные избранники пропустили голосование по неизвестным причинам, то есть, не из-за болезни или командировки.
Также сообщается, что часть известных нардепов проголосовали лишь несколько раз за октябрь. Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Билецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%), Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгый (9,4%) и Андрей Лозовой (10,2%).
Стоит отметить, что часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании парламента.