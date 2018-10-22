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      Как работали нардепы в октябре: 54 политика пропустили почти все голосования в Раде

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      Народные депутаты массово пропускали голосование в Раде в октябре
      Народные депутаты массово пропускали голосование в Раде в октябре / Иллюстративное фото

      В октябре почти все голосования в Верховной Раде, а именно 90%, пропустили 54 народных депутата. При этом 14 из этих народных избранников не проголосовали в парламенте ни разу за месяц.

      Об этом сообщает  пресс-служба общественной организации "Комитет избирателей Украины".

      Так, ни разу за октябрь в Раде не голосовали Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Роман Зварыч, Глеб Загорий, Ефим Звягильский и Дмитрий Голубов.

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      Ни разу не проголосовали и депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали в парламенте и Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится под стражей.

      Верховна Рада голосування народні депутати

      Депутаты, которые проигнорировали все голосования в Раде за октябрь

      Информация на сайте Совета свидетельствует, что официально народные избранники пропустили голосование по неизвестным причинам, то есть, не из-за болезни или командировки.

      Также сообщается, что часть известных нардепов проголосовали лишь несколько раз за октябрь. Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Билецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%), Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгый (9,4%) и Андрей Лозовой (10,2%).

      Стоит отметить, что часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании парламента.

      Теги: Новости Украины Новости политики Голубов Дмитрий Иванович Звягильский Ефим Леонидович Дмитрий Ярош Константин Жеваго Вадим Рабинович статистика Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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