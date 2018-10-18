Как раньше уже не будет: Сандра Буллок рассказала о жуткой трагедии в жизни

54-летняя голливудская актриса Сандра Буллок выступила на специальном мероприятии в честь своей подруги Сары Полсон и рассказала о страшной трагедии, которую пережила месяц назад.

Об этом она рассказала со сцены 25-й церемонии журнала ELLE в Голливуде, сообщает издание Independent.

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Я собиралась написать приятную речь про все вещи, которые мне нравятся в Саре Полсон. Но это были паршивые несколько недель. Мой отец умер, обе мои собаки умерли. Вы включаете телевизор или компьютер, и это бесконечные трагедии в новостях. Поэтому я не чувствую себя хорошо,

– призналась Сандра.

По словам актрисы, именно отец был для нее лучшим другом, надежной опорой и лучшей поддержкой.

Как написал парень Буллок Брайан Рэндалл на своей странице в Instagram, отец Сандры умер 18 сентября.

"Он ушел из жизни в своем родном городе Бирмингем, штат Алабама, "в окружении семьи и друзей", – отметил Рэндалл.



Сандра Буллок / Getty