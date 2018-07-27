Как распознать ацетонемический синдром у детей
Ацетонемический синдром – это совокупность симптомов, обусловленных повышением в крови кетоновых (группа органических веществ) тел.
Такой синдром у детей бывает двух видов – первичный и вторичный, пишет 1+1.
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Первичный синдром могу возникать у детей от 1 года до 12 лет. Симптомы исчезают к подростковому возрасту. А вот вторичный ацетонемический синдром врачи связывают с рядом недугов – сахарный диабет, лейкемия, голодание, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга и др.
Однако чаще всего ацетонемический синдром проявляется через заболевания желудочно-кишечного тракта и печени.
Как распознать ацетонемический синдром у детей
Основные симптомы ацетонемического синдрома у детей:
- повторяющаяся или непрерывная рвота в течение нескольких дней;
- вялость мышц, раздражительность и малоподвижность через обезвоживание организма и интоксикацию;
- отказ от еды и питья;
- бледная кожа;
- повышение температуры тела;
- слабость и сонливость;
- нарушения ритма сердца;
- сильная боль в животе.
Симптомом ацетонемического синдрома является сильная боль в животе
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