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Как распознать ацетонемический синдром у детей

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Как распознать ацетонемический синдром у детей
Как распознать ацетонемический синдром у детей / theodysseyonline.com

Ацетонемический синдром – это совокупность симптомов, обусловленных повышением в крови кетоновых (группа органических веществ) тел.

Такой синдром у детей бывает двух видов – первичный и вторичный, пишет 1+1.

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Первичный синдром могу возникать у детей от 1 года до 12 лет. Симптомы исчезают к подростковому возрасту. А вот вторичный ацетонемический синдром врачи связывают с рядом недугов – сахарный диабет, лейкемия, голодание, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга и др.

Однако чаще всего ацетонемический синдром проявляется через заболевания желудочно-кишечного тракта и печени.

Як виявити ацетонемічний синдром у дітей

Как распознать ацетонемический синдром у детей

Основные симптомы ацетонемического синдрома у детей:

  1. повторяющаяся или непрерывная рвота в течение нескольких дней;
  2. вялость мышц, раздражительность и малоподвижность через обезвоживание организма и интоксикацию;
  3. отказ от еды и питья;
  4. бледная кожа;
  5. повышение температуры тела;
  6. слабость и сонливость;
  7. нарушения ритма сердца;
  8. сильная боль в животе.

Симптомом ацетонемічного синдрому є сильний біль в животі

Симптомом ацетонемического синдрома является сильная боль в животе

К слову, в детских смесях часто может увидеть такой ингредиент как пальмовый олеин, он является компонентом пальмового масла.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Желудочно-кишечный тракт Лечение Диабет Дети
Источник: 24 Канал
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