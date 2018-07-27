Ацетонемический синдром – это совокупность симптомов, обусловленных повышением в крови кетоновых (группа органических веществ) тел.

Такой синдром у детей бывает двух видов – первичный и вторичный, пишет 1+1.

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Первичный синдром могу возникать у детей от 1 года до 12 лет. Симптомы исчезают к подростковому возрасту. А вот вторичный ацетонемический синдром врачи связывают с рядом недугов – сахарный диабет, лейкемия, голодание, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга и др.

Однако чаще всего ацетонемический синдром проявляется через заболевания желудочно-кишечного тракта и печени.

Как распознать ацетонемический синдром у детей

Основные симптомы ацетонемического синдрома у детей:

повторяющаяся или непрерывная рвота в течение нескольких дней; вялость мышц, раздражительность и малоподвижность через обезвоживание организма и интоксикацию; отказ от еды и питья; бледная кожа; повышение температуры тела; слабость и сонливость; нарушения ритма сердца; сильная боль в животе.

Симптомом ацетонемического синдрома является сильная боль в животе

К слову, в детских смесях часто может увидеть такой ингредиент как пальмовый олеин, он является компонентом пальмового масла.

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