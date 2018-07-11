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Как распознать артрит: основные симптомы

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Основные симптомы артрита
Основные симптомы артрита / kolony.ir

Артрит – это воспаление сустава, которое возникает из-за воздействия многих причин и сопровождается припухлостью сустава, выраженной болью.

Медики назвали симптомы воспаления сустава, пишет "Страна Здоровья".

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Артрит опасен тем, что может привести не только к потере трудоспособности, но и к инвалидности.

Выраженным симптомом артрита является боль, она может быть настолько сильной, что влияет на качество сна и заставляет человека просыпаться ночью. Это также может быть признаком остеоартроза. Еще одним признаком этого состояния является боль, когда человек поднимается по лестнице. Неприятные ощущения могут усиливаться при избыточном весе.

При распространенной форме артрита – подагре – человек чувствует внезапную боль в большом пальце.

На последних пальцах кистей рук появляются уплотнения, их еще называют узелки Гебердена, уплотнения на средних пальцах именуют узелками Бушара.

При ревматоидном артрите у человека возникают проблемы с мелкой моторикой, к примеру, вставить ключ в дверь или застегнуть рубашку. Такое заболевание делает пальцы рук менее подвижными.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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