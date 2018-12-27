Как распознать фальшивые гривны: полезные советы экспертов

По статистике Нацбанка, чаще всего поддельные банкноты сбывают в заведениях быстрого питания, мелких магазинах, на автозаправочных станциях и в кассах метрополитена. Наиболее популярны у мошенников банкноты номиналом 500, 200 и 100 гривен. Иногда отличить подделки практически не возможно.

Впрочем, эксперты говорят, подделать украинскую гривну не просто. Банкноты имеют больше степеней защиты, чем доллары или евро.

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"Это водяной знак многотоновый, который повторяет портретное изображение, напечатанное с лицевой стороны бумаги, и светлый элемент водяного знака – цифровое обозначение номинала. Бумага с лицевой стороны настоящей банкноты гладкая, с обратной стороны – шероховатая. Против света мы видим, толстую, погруженную в толщу бумаги защитную ленту, которая имеет соответствующие тексты", – отметил главный специалист департамента денежного обращения НБУ Виталий Ковтонюк.

Также банкнота имеет серийный номер и оптический элемент "спарк", который меняет цвет под углом наклона купюры.

Идет плавный переход одного цвета в другой, а поэтому изображения, которые мы видим, становятся объемными. На оконной защитной ленте мы видим кинетический эффект, фоновое изображение и при изменении угла наклона банкноты оно движется. Если мы сравним эти два элемента защиты при изменении угла наклона банкноты, то на подделке мы этого не наблюдаем,

– пояснил Ковтонюк.

Отличить профессиональную подделку трудно. Однако, если возникли подозрения в подлинности денег, специалисты советуют обращаться в полицию.