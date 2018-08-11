Как распознать кризис среднего возраста: основные признаки

Большие изменения часто наступают незаметно. Они начинаются с крошечного процесса, который влечет за собой значительно более сложные.

Психолог Роберт Таибби назвал основные признаки кризиса среднего возраста, пишет Psychology Today.

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Изменение внешнего вида

Во время кризиса среднего возраста у человека возникает желание сделать что-то новое, к примеру, пробить пирсинг в носу или пойти к парикмахеру. Эти изменения продолжаются не только в подростковый период, а в течение всей жизни.

Жизнь – скука

Вы чувствуете, что вам скучно и вы это признаете. Это означает, что вы психологически готовы к исследованиям и изменениям в жизни.

Злость и эмоциональные взрывы

Все может идти не в том русле, но наступает момент – эмоциональный взрыв. Это еще один признак кризиса среднего возраста. Вы обратили внимание на проблему, которая выбралась наружу.

Новые увлечения

Вас начало тянуть к тому, от чего вы раньше отмахивались. Можно назвать причиной этого алкоголь, однако это не так. Психолог объясняет на примере подростков. Компания не влияет на человека, она олицетворяет что-то такое, что нужно этому подростку.



Вас начало тянуть к тому, от чего вы раньше отмахивались

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Выход из зоны комфорта

Вы раньше не ходили на дискотеки, а теперь решаете пойти из-за легкого любопытства. Или же в духе "почему бы и нет". Иногда это может происходить из-за решимости, которая вынуждает пойти.