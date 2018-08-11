Как распознать кризис среднего возраста: основные признаки
Большие изменения часто наступают незаметно. Они начинаются с крошечного процесса, который влечет за собой значительно более сложные.
Психолог Роберт Таибби назвал основные признаки кризиса среднего возраста, пишет Psychology Today.
Читайте также: Какие признаки указывают на то, что у вас здоровые отношения
Изменение внешнего вида
Во время кризиса среднего возраста у человека возникает желание сделать что-то новое, к примеру, пробить пирсинг в носу или пойти к парикмахеру. Эти изменения продолжаются не только в подростковый период, а в течение всей жизни.
Жизнь – скука
Вы чувствуете, что вам скучно и вы это признаете. Это означает, что вы психологически готовы к исследованиям и изменениям в жизни.
Злость и эмоциональные взрывы
Все может идти не в том русле, но наступает момент – эмоциональный взрыв. Это еще один признак кризиса среднего возраста. Вы обратили внимание на проблему, которая выбралась наружу.
Новые увлечения
Вас начало тянуть к тому, от чего вы раньше отмахивались. Можно назвать причиной этого алкоголь, однако это не так. Психолог объясняет на примере подростков. Компания не влияет на человека, она олицетворяет что-то такое, что нужно этому подростку.
Вас начало тянуть к тому, от чего вы раньше отмахивались
Читайте также: Какие признаки свидетельствуют о предстоящем разрыве отношений
Выход из зоны комфорта
Вы раньше не ходили на дискотеки, а теперь решаете пойти из-за легкого любопытства. Или же в духе "почему бы и нет". Иногда это может происходить из-за решимости, которая вынуждает пойти.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.