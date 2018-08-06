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Как распознать радикулит: основные симптомы

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Как распознать радикулит
Как распознать радикулит / english.sakshi.com

Радикулит или воспаление нервных корешков может возникнуть у людей любого возраста. Однако с возрастом риск развития радикулита растет.

Радикулит локализуется не только в пояснице. Невыносимая боль может появляться в: шейном, шейно-плечевом, грудном и пояснично-крестцовом отделах.

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Среди основных симптомов радикулита является боль, снижение рефлексов, частичное расстройство чувствительности и вегетативные нарушения.

При шейном или шейно-плечевом радикулите болит шея, иногда возникает головная боль, головокружение, дискомфорт в плечах, затылке. Иногда это может повлиять даже на ухудшение слуха, зрения или координации движений.

При грудном радикулите ощущается боль в грудной клетке, а при пояснично-крестцовом – боль в пояснице, боль при ходьбе, невозможность наклониться или разогнуться, боль в бедре, ягодице или ноге.

via GIPHY

При любом типе радикулита боль появляется внезапно и усиливается при подъеме ровной ноги лежа, при наклонах головы вперед или при кашле или чихании. Также иногда радикулит возникает у беременных из-за увеличения нагрузки на позвоночник во время роста плода.

Если чувствуете дискомфорт и наличие вышеперечисленных симптомов – стоит обратиться к врачу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Советы
Источник: 24 канал
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