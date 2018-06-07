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Как распознать симптомы теплового удара

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Тепловой удар: симптомы и лечение
Тепловой удар: симптомы и лечение / vzpharm.com.ua

Летняя жара может приносить не только радость. Во время отдыха или прогулки на свежем воздухе можно получить тепловой удар.

Об этом сообщает "Страна здоровья".

Симптомы теплового удара

Врачи отмечают, что во время теплового удара у пострадавшего спутанное сознание (невнятная речь, беспокойство, изменение настроения) – нервная система испытывает большой стресс.

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Если вы переборщили с загаром, то обгоревшая кожа может сигнализировать о вероятном тепловом ударе – идет снижение температуры организма. Также может покраснеть здоровая кожа – это реакция организма, во время которой для быстрого охлаждения кожи кровь приливает к поверхности.

При тепловому ударі дайте постраждалому випити води

При тепловом ударе дайте пострадавшему выпить воды

При перегреве дыхание становится учащенным, а сердцебиение ускоряется или существенно замедляется.

Температура тела может достигать выше 40 градусов и будет наблюдаться повышенное потоотделение – это тоже признаки теплового удара.

Если желудок берет на себя функции охлаждения, то можно чувствовать еще один выраженный симптом – тошноту или рвоту.

Как лечиться от теплового удара

Если у вас много симптомов теплового удара – вызовите "скорую". А если слегка плохо, то пострадавшего человека нужно отвести в тень, снять лишнюю одежду для быстрого охлаждения.

Для охлаждения организма применяйте вентилятор, кондиционер, мокрое полотенце, холодные компрессы. И дайте пострадавшему выпить воды.

 

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Лечение отдых Путешествия
Источник: 24 Канал
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