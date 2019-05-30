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      Как "Рашагейт" поможет Трампу переизбраться на второй срок

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера не столько навредил Дональду Трампу, сколько поможет ему на следующих президентских выборах в США.

      Намедни, 29 мая, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал заявление, в котором он фактически признался в поражении в битве с Дональдом Трампом, отказавшись делать заключения касательно его, якобы, препятствования следствию. И хотя подозрения относительно Трампа, как человека ставившего Мюллеру палки в колеса, сохраняются, то в остальном претензий – нет. Так же Мюллер сообщил о закрытии своего офиса.

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      Таким образом, расследование Мюллера доказало факт вмешательства России в президентские выборы в США, но при этом оказалось совершенно несостоятельным в отношении линии сговора Трампа с Кремлем.

      Кроме того, Мюллер дал понять, как почитателям Трампа в лонах Демократической партии, так и журналистской среде, что он предоставил всю имеющуюся информацию по этому делу и ничего нового от него никто не услышит.

      "Любые показания" не будут выходить "за рамки" доклада", – подчеркнул Роберт Мюллер в своем заявлении. А, как известно, доклад, что в сокращенном, что в полном объеме, опять же, не содержит прямых доказательств сговора Трампа с Россией.

      Именно доклад Мюллера придает Дональду Трампу дополнительных баллов в его борьбе за второй президентский срок, ведь ареол республиканца, оболганого коварными демократами, так красиво и ярко будет смотреться в ходе его предвыборной компании. Причем, именно он станет одним из рычагов давления на демократов и ответом на любые критические замечания и упреки.

      Ведь демократы, по сути, погрузившиеся в доклад Мюллера и делавшие именно на него свою основную ставку, совсем позабыли о том, что предвыборная компания, де-факто, но стартовала. Основное их оружие против республиканцев оказалось сломанным, но обернется против них же, ведь этот доклад – это фактор давления на президента, необоснованный и гнусный. Ох уж эти жадные до власти демократы, не то, что пуритане республиканцы, думающие о благе нации, а не личной выгоде.

      И вот теперь, скажите, что у Дональда Трампа нет шансов второй раз занять жилплощадь в Белом доме? О, нет, уверен, что шансов у него, более чем достаточно. Тем более с такими козырями в рукавах.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Дональд Трамп Новости США Выборы в США Расследования
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