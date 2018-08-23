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Как реагировать родителям, если ребенок обзывается

38 Читати новину українською
Что делать, когда ребенок обзывается
Что делать, когда ребенок обзывается / huffingtonpost.com

Очень часто можно увидеть такую картину: родители что-то не позволяют ребенку, а малыш начинает обзывать их плохими словами.

Иногда ребенок это делает потому, что не чувствует себя в безопасности, пишет 4mama.

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В этой ситуации необходимо избежать наказания. А ответы на оскорбления должны быть максимально скучными.

Большинство родителей не знают, как это сделать. Когда поведение ребёнка повторяется и он называет вас глупыми, то ребенок ожидает интересный ответ.

Дитина обзиває батьківРебенок обзывает родителей

Большинство психологов советует игнорировать это поведение. Однако когда ребенок обижен или зол это сложно сделать. Именно поэтому нужно использовать одну и ту же фразу и говорить это очень скучным тоном.

К примеру, "О, ты же знаешь, мне не нравится, когда ты говоришь". Вы должны показать, что такое поведение ребенка для вас не является экстраординарным.

Ребенок сначала начнет проверять ваше поведение, он может даже сделать что-то похуже или еще больше обидеть. Но это не должно менять ваше поведение. По возможности выйдите в другую комнату. Если поведение ребенка улучшится, попробуйте сказать еще раз спокойным тоном, что вам это не нравится.

На агресію дитини відповідайте спокійно
На агрессию ребенка отвечайте спокойно

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Теги: Дети Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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