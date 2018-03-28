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Ольга Черненко

Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / Лента новостей Baraban.info

Страшная, нечеловеческая трагедия произошла в Кемерово. Страшная гибель детей. Но страшнее тот холивар, который развернулся после на поле баталий в социальных сетях.

О трагедии написала каждая российская знаменитость, поспешив выразить свое сочувствие, свое отношение ко всему происходящему. Листая ленту в социальных сетях, удивлял микс гастрольной деятельности некоторых вперемешку со словами соболезнований.

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Реклама и слова сочувствия как бы вдогонку, потому что все остальные "коллеги по цеху" уже успели выразить свое отношение к происходящему черной заставкой, праведным гневом, хештегом в поддержку Кемерово или растиражированной фоткой цветов и игрушек. И снова шла реклама, личные фотки, фотки погибших, слова соболезнований.

Мы, луганчане, с осени 2014 года вынуждены смотреть только российские телеканалы. И с вечера воскресенья мы находимся в состоянии полного погружения в кемеровскую трагедию: по минутам, с уточнениями, подробностями, бесконечными отзывами выживших и комментариями свидетелей.

По всем каналам каждый час, каждое включение телевизора. Бесконечные ток-шоу, на манер тех, в которых устанавливали истинное отцовство у сына Спартака Мишулина и глубину насилия над Дианой Шурыгиной.

Третий день, не переставая, мы смотрим о том, кто был виноват в произошедшем и кто будет наказан.

Весь мир соболезнует России и семьям пострадавших. С высоких трибун говорят высокие слова о погибших ангелах и человеческой халатности. Путин назначил комиссию из ста следователей, которые должны выяснить, наконец, кто запер те двери и кто выключил систему оповещения в торговом центре, кто использовал дешевые строительные материалы и некачественную изоляцию проводки.

Мы не сомневаемся, что виновные будут наказаны и будут осуждены через время.

Но, знаете, есть кое-что. Кое-что, что цепляет меня во всем этом помимо журналисткой алчности до новостей, помимо схожести всех этих ток-шоу с темами насилия над Шурыгиной и неудачного брака Джигарханяна.

Есть еще кое-что. Наша роль во всем этом. Мы соболезнуем вместе со всеми и скорбим о погибших. И вместе с тем я не могу понять, неужели война на Донбассе меньшая трагедия?

28 марта объявлен днем национального траура в России. Весь мир пишет слова поддержки и несет цветы к посольствам России. Да-да-да…

Но война на Донбассе продолжается до сих пор. За счет поставок оружия, чьей страны погибают люди Донбасса? Кто финансирует этих людей с оружием, оплачивая им пайки и заработную плату?

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Трагедия Донбасса стала привычной, как привыкают к увечию соседа. Многие считают, раз мы здесь, мы сами выбрали это, сами позвали войну к себе и окончательно сделали свой выбор тем летом.

И о погибших детях Донбасса уже почтили память. Менее помпезно, без ток-шоу и мнений экспертов. Их имена увековечены в обелиске в детском парке им. Щорса, о них написаны стихи, и все обошлось без национального траура и хештегов в социальных сетях.

Но война продолжается. И те, кто живет здесь, по-прежнему не видят моря летом, живут впроголодь, потому что их родители, работая, не могут заработать на нормальное питание своим детям. Носят одежду из комиссионок, потому что новое не по карману их родителям. И многие не видят батутных комнат и кинотеатров только потому что у их родителей банально нет денег на эти развлечения для своих детей даже иногда.

И именно эти люди сейчас в социальных сетях пишут слова поддержки кемеровчанам, оплакивая их погибших детей. Да, такова природа человека жалеть всем миром, плакать и скорбеть в голос.

Люди, подумайте о том, что мы можем еще остановить все вместе – эту войну. Подумайте о тех, кого мы можем успеть спасти не от пожара, а от человеческой алчности и равнодушия. Хотя так намного проще, ставить хештеги, скорбя лишь на словах и в социальных сетях.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Пожар Война на Донбассе Пожар в Кемерово Владимир Путин Публикации
Источник: 24 Канал
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