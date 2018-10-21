Как Регина Тодоренко сообщила любимому о беременности: откровенное интервью телеведущей

Певица и телеведущая Регина Тодоренко снялась в совместной романтической фотосессии с женихом Владом Топаловым и дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей беременности и отношениях.

Об этом Регина рассказала в интервью российскому журналу Hello!.

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В конце июля звезда забеременела первенцем. По словам телеведущей, когда она узнала о пополнении, была безмерно счастливой и решила сделать любимому сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы "рыба наметала икру" и расставила в комнате видеокамеры, чтобы записать его реакцию.

День у Влада не удался, он был простуженным и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: "Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?" А он решил, что это ложка! Потом, когда понял, начал переспрашивать: "Серьезно? Ты не шутишь?"

– рассказала Тодоренко.

Она добавила, что пол ребенка уже известен, но они не хотят распространять эту информацию.



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!

Впоследствии Регина Тодоренко получила предложение бракосочетания с Владом Топаловым.

"Я долго думал. Пытался руководствоваться разумом. Конечно, сердцем хотелось еще год назад, но я сам себе говорил: "Влад, будь мудрее, спокойнее". Мы прожили вместе полгода, и вот в июле я решился", – подчеркнул жених Регины.

В свою очередь, Тодоренко догадывалась о предложении, но тогда это произошло неожиданно.

"Я не думала, что это будет так красиво: мы плавали на яхте по Средиземному морю, и Влад неожиданно встал на колено и попросил меня стать его женой", – призналась телеведущая.



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!

Кроме того, Влад Топалов перед отношениями с Региной пережил развод с экс-супругой Ксенией Данилин.

Нельзя терпеть и откладывать решение спорных вопросов. Не бояться: есть проблема – сели, разбираем. Любые военные действия всегда завершались переговорами. Мы с Ксюшей очень много молчали – надеялись, что все само собой решится, мы же семья. Но этого не произошло. У меня не было опыта хороших, долгих отношений, и есть искреннее желание сделать все правильно, но я не всегда понимаю как. Купил книгу "Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям", и в отпуске мы с Региной ее вместе читали,

– рассказал мужчина.

Регина добавила, что в отношениях важно не соревноваться друг с другом.

"Между мужем и женой не должно быть соперничества. Все мои прошлые отношения напоминали борьбу за лидерство. Сейчас я понимаю: в семье нет места соревнованиям. Вы уже в одной команде", – заявила Тодоренко.



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!



Региеаа Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!



Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!