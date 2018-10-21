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      Как Регина Тодоренко сообщила любимому о беременности: откровенное интервью телеведущей

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      Регина Тодоренко и Влад Топалов
      Регина Тодоренко и Влад Топалов / Hello!

      Певица и телеведущая Регина Тодоренко снялась в совместной романтической фотосессии с женихом Владом Топаловым и дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей беременности и отношениях.

      Об этом Регина рассказала в интервью российскому журналу Hello!.

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      В конце июля звезда забеременела первенцем. По словам телеведущей, когда она узнала о пополнении, была безмерно счастливой и решила сделать любимому сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы "рыба наметала икру" и расставила в комнате видеокамеры, чтобы записать его реакцию.

      День у Влада не удался, он был простуженным и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: "Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?" А он решил, что это ложка! Потом, когда понял, начал переспрашивать: "Серьезно? Ты не шутишь?"
      – рассказала Тодоренко.

      Она добавила, что пол ребенка уже известен, но они не хотят распространять эту информацию.


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!

      Впоследствии Регина Тодоренко получила предложение бракосочетания с Владом Топаловым.

      "Я долго думал. Пытался руководствоваться разумом. Конечно, сердцем хотелось еще год назад, но я сам себе говорил: "Влад, будь мудрее, спокойнее". Мы прожили вместе полгода, и вот в июле я решился", – подчеркнул жених Регины.

      В свою очередь, Тодоренко догадывалась о предложении, но тогда это произошло неожиданно.

      "Я не думала, что это будет так красиво: мы плавали на яхте по Средиземному морю, и Влад неожиданно встал на колено и попросил меня стать его женой", – призналась телеведущая.


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!

      Кроме того, Влад Топалов перед отношениями с Региной пережил развод с экс-супругой Ксенией Данилин.

      Нельзя терпеть и откладывать решение спорных вопросов. Не бояться: есть проблема – сели, разбираем. Любые военные действия всегда завершались переговорами. Мы с Ксюшей очень много молчали надеялись, что все само собой решится, мы же семья. Но этого не произошло. У меня не было опыта хороших, долгих отношений, и есть искреннее желание сделать все правильно, но я не всегда понимаю как. Купил книгу "Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям", и в отпуске мы с Региной ее вместе читали,
      рассказал мужчина.

      Регина добавила, что в отношениях важно не соревноваться друг с другом.

      "Между мужем и женой не должно быть соперничества. Все мои прошлые отношения напоминали борьбу за лидерство. Сейчас я понимаю: в семье нет места соревнованиям. Вы уже в одной команде", – заявила Тодоренко.


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!


      Региеаа Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!


      Регина Тодоренко и Влад Топалов для журнала Hello!

      Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные романы Регина Тодоренко
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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