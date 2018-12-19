Как регионы Украины используют поступления от экологического налога

Согласно действующему законодательству, местные бюджеты получают 55 процентов собранного экологического налога. У этих денег есть целевое назначение – природоохранные мероприятия. Однако используются ли они по целевому назначению?

Эффективность расходования денег экологического налога сильно отличается в разных регионах страны. Области с наиболее высокой концентрацией промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большие объемы СО2, тратили на природоохранные мероприятия в 2017 году мизерные суммы. Например, Запорожская область потратила 0 процентов от собранного эконалога, Луганская – 0,3 процента, Донецкая – 1,1 процента.

И наоборот, регионы с относительно благополучной экологической ситуацией тратили по целевому назначению до 80 процентов полученных от эконалога средств: Тернопольская область – 70,2 процента, Черновицкая – 58,3 процента.

Разные органы по-разному подходят к решению данного вопроса

Скорее всего, здесь мы имеем дело с проблемой точного отражения расходов на окружающую среду в статистике. Складывается впечатление, что разные органы по-разному подходят к решению данного вопроса.

По итогам 2017 года Государственное казначейство сообщило о общих расходах местных бюджетов на охрану окружающей среды на сумму 2,6 миллиарда гривен. В то же время, если взять данные статистического сборника "Бюджет Украины 2017" и суммировать соответствующую статью расходов местных бюджетов, выходит 189,2 миллиона гривен.

Вероятно, Казначейство отражает использованные деньги как "затраты на охрану окружающей среды", тогда как местные бюджеты фактически направляют эти финансовые ресурсы на другие цели. Этот факт лишь подчеркивает проблему эффективного использования денег экологического налога в Украине.

Верховная Рада повысила с 1 января 2019 года ставку налога на выбросы углекислого газа с 0,41 грн/т до 10 грн/т. Промышленные предприятия Украины должны будут заплатить в 25 раз больше экологического налога, чем раньше. Повысится ли эффективность использования этих денег?