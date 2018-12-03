Как рекламный фильм разоблачил коррупционные схемы главы Федерации футбола Павелко

Мы уже дважды обращали внимание на главу Бюджетного комитета Верховной Рады и Федерации футбола Андрея Павелко. Одна история касалась заоблачных расходов его семьи с позолоченными квартирами, стоимостью 17 тысяч долларов в месяц за аренду, островами и прочим "лакшери мейнстримом". Вторая история – покрытие для футбольных полей всей Украины имеет признаки коррупционного пепла.

Мы об этом уже давно забыли бы, если бы недавно наши журналисты не увидели видео, которое должно было бы быть рекламой для Павелко и Федерации футбола.

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Однако в этой же рекламе, которую создали, чтобы улучшить его имидж, "засветили" документами, которые не должны видеть люди. Новый англоязычный фильм "Muddy Waters", в переводе "Мутные Воды" рассказывает об Украине. Автор этого фильма обещает разоблачение коррупционных тайн Федерации футбола Украины.



Фильм "Muddy Waters"

Мы тоже в свое время делали расследование о Федерации, поэтому сразу посмотрели фильм и сделали благодаря ему разоблачение, на которое ни автор, ни заказчик точно не надеялись. Но сначала немного о фильме.

Несмотря на то, что его режиссером был британец, фильм не имеет никакого отношения к британским СМИ. Его разместили в интернете, на специально созданном канале, где кроме "Мутных Вод" больше ничего и нет. Поэтому, мне кажется, больше ничего и не будет.

Мы начали смотреть на украинскую битву футбола против природы, однако вскоре нашли обвинения о коррупции и нарушениях, поэтому "вода стала грязнее",

– сказал журналист Оливер Риган.

О содержании главного обвинения в адрес Федерации футбола узнаем из одного предложения: "Остаются утверждения, что компания из ОАЭ была нужна для кражи".



Расследование журналистов

Это странно, но автор расследования больше ничего не объяснял о самой сути кражи и роли в ней фирмы-посредника из Арабских Эмиратов. Как будто это не главное в фильме, но ничего, мы объясним.

Кража произошла при закупке оборудования для завода Федерации футбола Украины, где производят газоны для искусственных полей. Федерация открыла его в прошлом году, а дальше начала монопольно продавать покрытия за счет бюджета Украины.



Завод Федерации футбола Украины

Оборудование обошлось Федерации в более чем семь миллионов долларов. Кроме того, 20% этой суммы, судя по документам, были коррупционной переплатой, которая "осела" в арабской компании.

Как Федерация футбола закупила оборудование не на прямую у производителей, а через посредника – смотрите в программе.