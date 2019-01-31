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      Как РФ изолирует украинские порты: в МинВОТ рассказали о трудностях российской блокады

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      В МинВОТ рассказали, с какими трудностями сталкивается Приазовье из-за блокады портов РФ
      В МинВОТ рассказали, с какими трудностями сталкивается Приазовье из-за блокады портов РФ / Фото из открытых источников

      Мариупольский и Бердянский торговый порты являются единственными в Азовском море, которые обеспечивают импорт и экспорт товаров с восточных и юго-восточных регионов Украины. Из-за оккупации Россией Керченского пролива и строительства незаконного Крымского моста эти морские порты фактически остались изолированными.

      Это, в свою очередь, наносит большие экономические потери для Приазовья, рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш делегации чиновников Евросоюза.

      Читайте также: Движение по Крымскому мосту находится под угрозой: оккупанты в очередной раз опозорились

      Сегодня существует ряд проблем, вызванных противоправными действиями Российской Федерации. Незаконное строительство моста через Керченский пролив привело к ограничению его пропускной способности: корабли высотой 33 метра не могут пройти мимо моста,
      – отметил он.

      По словам Черныша, это негативно влияет на работу всей цепи: как терминалов, так и портов, а также судовладельцев, у которых есть свои обязательства, и которые терпят серьезные убытки из-за задержки.

      Отметим, что из-за строительства оккупантами Крымского моста под угрозой оказалось вообще все судоходство. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опоры моста. Создается эффект "расчески" и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

      Что такое Крымский мост?Это переправа, которая соединяет аннексированный Россией Крымский полуостров с Таманским полуостровом в РФ. Он незаконно возведенный оккупантами: 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл мост и запустил автомобильное движение по нему.

      Протяженность переправы составляет 19 километров. Российские оккупанты собираются открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту в 2019 году.

      Через выборочный принцип пропуска морских судов Российская Федерация блокирует работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске. Сейчас в Украине есть потребность в создании новых логистических цепей, которые бы помогли уменьшить экономические убытки региона Приазовья,
      – добавил Черныш.

      Среди вариантов он видит, в частности, строительство дороги, что поможет улучшить перевозку товаров из Мариуполя и Бердянска в другие области Украины.

      БЛОКАДА АЗОВСКОГО МОРЯ ОККУПАНТАМИ:​
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Крымский мост Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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