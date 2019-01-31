Как РФ изолирует украинские порты: в МинВОТ рассказали о трудностях российской блокады

Мариупольский и Бердянский торговый порты являются единственными в Азовском море, которые обеспечивают импорт и экспорт товаров с восточных и юго-восточных регионов Украины. Из-за оккупации Россией Керченского пролива и строительства незаконного Крымского моста эти морские порты фактически остались изолированными.

Это, в свою очередь, наносит большие экономические потери для Приазовья, рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш делегации чиновников Евросоюза.

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Сегодня существует ряд проблем, вызванных противоправными действиями Российской Федерации. Незаконное строительство моста через Керченский пролив привело к ограничению его пропускной способности: корабли высотой 33 метра не могут пройти мимо моста,

– отметил он.

По словам Черныша, это негативно влияет на работу всей цепи: как терминалов, так и портов, а также судовладельцев, у которых есть свои обязательства, и которые терпят серьезные убытки из-за задержки.

Отметим, что из-за строительства оккупантами Крымского моста под угрозой оказалось вообще все судоходство. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опоры моста. Создается эффект "расчески" и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть.

Что такое Крымский мост?Это переправа, которая соединяет аннексированный Россией Крымский полуостров с Таманским полуостровом в РФ. Он незаконно возведенный оккупантами: 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл мост и запустил автомобильное движение по нему.



Протяженность переправы составляет 19 километров. Российские оккупанты собираются открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту в 2019 году.

Через выборочный принцип пропуска морских судов Российская Федерация блокирует работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске. Сейчас в Украине есть потребность в создании новых логистических цепей, которые бы помогли уменьшить экономические убытки региона Приазовья,

– добавил Черныш.

Среди вариантов он видит, в частности, строительство дороги, что поможет улучшить перевозку товаров из Мариуполя и Бердянска в другие области Украины.