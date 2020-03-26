Как РФ кинула коллаборанты из Донбасса: те из-за коронавируса не могут вернуться домой

Из-за ситуации с коронавирусом в мире и соответствующим закрытием границ многих стран оказались в ловушке и жители оккупированного Донбасса, имеющие так называемые паспорта "ДНР", "ЛНР" и России. Дело в том, что последние "документы" никакой юридической силы не имеют, поэтому выезжали они за границу по украинским заграничным паспортам.

Где за рубежом находятся "туристы" из оккупированного Донбасса

После того, как Россия из-за коронавирус закрыла авиасообщение с другими государствами, вышеуказанные лица застряли на отдыхе в:

Турции (10 человек – 6 из "ДНР", 4 из "ЛНР"),

Таиланде ,

ОАЭ (2 человека и "ДНР").

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Об этом пишет известный блогер Фашик Донецкий.

Как они там оказались

Хотя они имеют так называемые российские паспорта и паспорта граждан фейковых "ДНР" и "ЛНР", однако попали они за границу по украинским заграничным паспортам. Правда, покупали путевки в турфирмах на территории России и вылетали из российских аэропортов.

Фото украинских паспортов "туристов" из оккупированного Донбасса

Почему не вылетали из Украины

Как подчеркивает блогер, через Украину они боятся выезжать за границу, поскольку большинство из них или их родственников – это чиновники оккупационной администрации или представители так называемых "спецслужб" никем непризнанных "ЛНР" и "ДНР". То есть, простыми словами, они являются коллаборационистами Кремля.

"Сами понимаете, что простые шахтеры и трактористы независимых, очень свободных и всех кормящих республик думают сейчас как концы с концами свести, чтобы с голоду не сдохнуть, а не ехать на дорогие курорты ОАЭ или Таиланда", – отметил Фашик Донецкий .

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Что им отвечает их родная Россия

Так как они попали на зарубежные курорты по украинским паспортам, российские авиакомпании отказываются их брать на борт и отказываются продавать билеты. Правда, некоторые все же обзавелся авиабилетами, но это им также не помогло.

Свою позицию россияне аргументируют тем, что им дали указание эвакуировать в первую очередь исключительно граждан России. А туристы-коллаборанты, по их словам, к таковым не относятся.

Однако им все же пообещали, скорее, чтобы отстали, что когда-нибудь их, возможно, эвакуируют. Произойти это может, когда Россия окончательно закроет воздушное пространство и тамошнее МЧС эвакуировать будет тех российских граждан, которые так и не смогли вылететь раньше.

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