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Как роботы влияют на мысли и поступки детей

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Как роботы влияют на мысли и поступки детей
Как роботы влияют на мысли и поступки детей / edurobots

Современные дети очень легко поддаются влиянию со стороны, и как бы родители не пытались избавиться от этого влияния, им это не всегда удается. Проблема усугубляется тем, что чем дальше мы движемся по волнам технологического прогресса, тем больше появляется источников влияния на детей. Например, согласно выводам последнего исследования, дети легко поддаются влиянию со стороны роботов.

Об этом говорится в статье журнала Science Robotics.

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Выводы исследования ученых Билефельдского университета (Германия) говорят о том, что дети легко поддаются воздействию со стороны социальных роботов – машин, предназначенных для общения с людьми. Эти работы все активнее входят в нашу повседневную жизнь: их используют в качестве гидов в музеях, как ассистентов в больницах, детских садах и школах и многих других сферах. При этом ученым на данный момент неизвестно, какое влияние роботы способны оказывать на человека.

Чтобы попытаться в этом разобраться, ученые решили провести эксперимент Аша, который направлен на демонстрацию власти конформизма в группах. В классическом варианте в этом эксперименте участвуют только люди. Для его участников эксперимент представляется как «проверка зрения», но в действительности целью исследования является проверка реакции одного человека на ошибочное поведение большинства.

via GIPHY

 

Группа исследователей под руководством Анны-Лизы Волльмер решила повторить этот эксперимент, но для участия привлекла не только людей, но и социальных роботов. Эксперимент разделили на две части. Для участия в одной пригласили 60 взрослых добровольцев (средний возраст 31 год). Для второй части эксперимента пригласили 43 ребенка (от 7 до 9 лет).

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В ходе первой части эксперимента людей разделили на три группы: первая группа отвечала на вопросы с тремя подставными актерами-людьми, другая – с тремя человекообразными роботами. Третья группа была контрольной. Детей поделили на две группы. Одна была контрольной, другая – отвечала на вопросы вместе с работами.


Дети легко поддаются влиянию роботов

Результаты эксперимента показали, что взрослые не подверглись значительному влиянию со стороны роботов. А вот дети в свою очередь оказались более уязвимы к воздействию машин: в 74% случаев их ответы оказывались такими же неверными, как и ответы роботов.

Поскольку выборка для эксперимента оказалась малой, ученые не могут дать однозначного ответа на то, какие факторы сыграли важную роль в конформизме детей. Например, непонятно, что дети думали про роботов и как их воспринимали. Взрослые в свою очередь могли воспринимать роботов иначе, а дети просто не хотели противоречить машинам.


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Теги: Здоровье Техно Дети Искусственный интеллект робототехника
Источник: 24 Канал
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