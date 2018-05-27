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Как родился Плутон: ученые выдвинули интересную теорию

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Как появился Плутон
Как появился Плутон / hi-news.ru

Ученые из Юго-Западного университета изучили данные, собрали аппараты New Horizons и "Розетта", и выдвинули теорию образования Плутона.

Об этом говорится на сайте университета, пишет издание dt.ua.

Как предполагают ученые, эта карликовая планета могла образоваться в результате слияния множества комет, которые сталкивались друг с другом.

"Мы обнаружили интригующую корреляцию между объемом азота в этом леднике и тем объемом, который мог бы выйти, если бы Плутон образовался при слиянии примерно миллиарда комет или других тел Пояса Койпера, сходных по составу с кометой 67P, изученной зондом "Розетта", – рассказал исследователь Кристофер Глейн.

Эта теория может объяснить большое количество азота, что образует ледники на поверхности Плутона и из которого состоит 98% атмосферы небесного тела, а также недостаток ледяного угарного газа.

Что такое Плутон?
Это самая известная карликовая планета Солнечной системы и крупнейший транснептуновый объект, первый открытый объект пояса Койпера. Девятое по размеру и десятое по массе небесное тело, которое вращается вокруг Солнца (без учета спутников планет).

Долгое время Плутон считали планетой. Дискуссии по этому поводу продолжались до 2006 года, когда решили, что это небесное тело не соответствует признакам планеты. Поэтому для Плутона было введено понятие "карликовая планета".

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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