Как родить близнецов: советы врача

Близнецы в мире рождаются редко – около 1% малышей. Из них 2/3 – двойняшки, а 1/3 близнецов – похожие друг на друга как две капли воды.

Об этом рассказал генетик и научный сотрудник лаборатории эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины Александр Коляда, передает "Обозреватель".

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Двойняшки могут быть одного пола или разных полов. Они рождаются в результате того, что две яйцеклетки матери оплодотворяются двумя сперматозоидами отца.

А близнецы, которые являются абсолютно идентичными и всегда только одного пола, рождаются в результате оплодотворения одной яйцеклетки одним сперматозоидом. В течение первых 20 дней развития новый организм может разделиться на две части, каждая из которых станет одним из близнецов.

Для зачатия близнецов нужно, чтобы у женщины за один цикл созрело две яйцеклетки вместо одной. Также вероятность рождения близнецов увеличивается в 4 раза с увеличением возраста матери с 15 до 35 лет. Высокие и полные женщины рожают в два раза больше близнецов, чем худые и низкие.

Со слов астрологов, дата зачатия тоже является важной – этому будет способствовать луна, которая будет находиться в Близнецах. Что интересно, среди зачатых летом и осенью детей близнецов больше. А все из-за особенностей гормонального фона в этот период.

Генетики отмечают, что на зачатие влияет характер питания и фолликулостимулирующий гормон, уровень которого способен повлиять на то, созреет одна яйцеклетка или несколько.

Существует также генетическая предрасположенность к рождению близнецов. Наследуются они как по линии матери, так и по линии отца.

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