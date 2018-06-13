Как ромы вынуждены прятаться от нападающих и как решить их проблему: детали инцидента

Недавно по всей Украине прокатилась волна погромов цыганских лагерей: в Киеве, Львове, на Тернопольщине. Активисты выгоняют кочевников с самоблагоустроенных "жилищ" в парках, убирают за ними мусор. Но, законны ли такие действия? Международные эксперты настаивают, что это нарушение прав человека. Украинская общественность требует, чтобы правоохранители решили вопрос с самовольными захватами.

Василий – один из тех, кто жил в ромском лагере в Святошинском районе Киева. Сам гастарбайтер из Закарпатья. Кормит большую семью, поэтому не чурается любой работы. Своего жилья в городе не имеет, так, говорит, был вынужден поселиться в лесном лагере, который разбили парни.

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"Прибыли наши представители вместе с правоохранительными органами и договорились с ними, что они в течение 24 часов покинут это место", – сказал активист Дмитрий Москаленко.

Погромы лагерей ромов происходят по всей Украине. Не обошли стороной и парки Киева. Свои действия активисты объясняют жалобами жителей. Те жалуются, что их часто ловят на воровстве, а среда, где они обустраивают себе территорию, сразу превращается в помойку, куда люди боятся заходить. Последняя толока состоялась в парке Голосеевского лесничества. После выселения ромов, около 30 активистов взялись наводить там чистоту.

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Посуда, детские игрушки, одежда и прочий хлам – это все, что сегодня напоминает о лагере ромов, который существовал здесь еще на прошлой неделе. Именно эту поляну активисты убирали от остатков, которые обитатели парка оставили после себя. Парни вывозили на свалку в основном громоздкие вещи, поэтому пока назвать эту территорию чистой очень сложно.

Ромы оккупировали киевский вокзал

В патрульной полиции лишь разводят руками. С одной стороны разгон – это нарушение прав человека, с другой – часто такие лагеря действительно представляют опасность. К тому же шеф патрульных добавляет, что ни один из жителей Голосеевского лагеря за все время так и не обратился к правоохранителям с жалобами.

Я считаю, что это является нарушением прав человека, потому что люди могут свободно находиться в любом месте на территории Украины и запрещать людям находиться в каком-то месте – это ограничение их прав. Уничтожение имущества этих людей также является правонарушением,

– отметил начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Погромы не решают проблему, лагерь скорее всего переедет в другое место, уверен представитель конгресса национальных общин. Некоторые ромы кочуют не от жажды свежего воздуха, а из-за отсутствия средств, работы и документов. Подобные действия активистов оценивают лишь как разжигание межнациональной розни.

Вот так Василий со своими товарищами переехал из леса на площадь перед железнодорожным вокзалом. На три дня лагерь "приветливо" развернулся прямо перед глазами гостей столицы. Но и там они жили под открытым небом, пока к ним не пожаловали неизвестные.

Их прогоняют большинство людей, потому что они мусорят. Их вещи сожгли, потому что они ходят просят, вреда людям делают, за это и прогоняют,

– отметила представительница ромской общины Роза.

Сейчас "Голосеевские" ромы прячутся. По словам Василия, его семью и друзей неизвестные молодые люди накануне гнали палками по площади. Под сотню ромов разбежались, а некоторые вообще переночевали в полиции, чтобы нападавшие не могли до них добраться. Люди думают, где жить дальше. Одни ждут, пока ситуация утихнет, чтобы вернуться к кочевому образу жизни. Другие – ищут возможность попасть домой на Закарпатье.