Как ромы зажили недоброй славы и почему в Украине мало механизмов для их социализации

Проблема социализации ромов возникла не впервые и не только в Украине. В разные годы, в разных странах правительства пытались создать для этого нацменьшинства такие условия, чтобы они жили как активная часть общества, которая не нарушает закон. Не всегда эти эксперименты были удачными.

О них в криминальных хрониках упоминают чуть ли не ежемесячно. "Ромы украли почти двадцать восемь тысяч гривен, которые собрали на ремонт храма", – пишут в газете.

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"Закарпатские цыгане украли у ужгородца тысяча триста евро" – слышно на радио. "Ромы украли в франковчанки деньги, золото и серебро" – начинают на телевидении выпуск. Ромы, или цыгане как их называют в народе, зажили в Украине недоброй славы.

Я работала в таком микрорайоне аптеки, где жили цыгане. От маленьких до больших, просто невозможно расслабиться. Очень тяжелые люди,

– отметила киевлянка Оксана.

То, что у всех них уголовные наклонности – это стереотипы, уверяют сами члены ромских общин и правозащитники. Так же и то, что они кочуют. Переселяются с места на место не более 20% цыган.

На самом деле – это манипуляции и провокации, ведь то, в каких условиях живет та видимая часть ромской общины – это не их сознательный выбор. Это не является той миссией, с которой рождались эти люди. Это те условия, в которые их помещает в том числе и наше общество,

– отметила директор ромской программы МБФ Возрождения Ольга Жмурко.

Сколько ромов живет в Украине – точных цифр нет. Согласно последней переписи 2001 года, их почти 50 тысяч. Однако по оценкам международных исследователей – до 400 тысяч человек. К примеру, это как все население Винницы. Ромы разбросаны по Украине, больше всего их в Закарпатье. Любят они Одесскую и Харьковскую области. Бывают ромы и в других регионах. И везде они без паспорта, образования и работы, зато в календаре у них есть свой день.

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В 2013 году правительство пробовало интегрировать ромов в общество. Даже разработало соответствующую программу. Чиновники обещали выдать им документы, а также посадить всех за парты. Однако за 5 лет удалось лишь собрать рабочую группу для обсуждения проблем нацменьшинства. И собралась она лишь дважды. Расписанная на 13 министерств программа, в результате она оказалась без исполнителей. А в министерстве культуры, у которого на контроле программа, говорят – начать социализацию нужно с учета.

В этом году из-за массовых разгонов лагерей о правах ромов заговорили активнее. Массово собирают пресс-конференции, жалуются на бездействие полиции, подключают правозащитников. Однако Украина в своей проблеме не одинока. Попытки социализации ромов осуществляли и в других странах.

В Болгарии даже бесплатно давали квартиры, однако это не помогло. А были и радикальные варианты – массовые депортации. Как во Франции и Италии. Там массово высылали румынских ромов. Однако ни в одном государстве им органично влиться в общество и не удалось. Хотя Украина может похвастаться тем, что у нас больше всего ромов с высшим образованием среди стран СНГ.