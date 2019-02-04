Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию

Вмешательство в выборы других стран для России – привычное дело. Особенно, когда речь идет о выборах в Украине. Поэтому стоит разобраться, к чему готовиться украинцам и как нам противодействовать влиянию Кремля.

В последнее время появлялось много новостей о том, что Россия любым способом пытаться вмешаться в выборы Президента Украины, которые состоятся в марте 2019 года. Эксперты много говорили о возможном вмешательстве в экономическую и информационную сферы.

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Уже неоднократно Москва вмешивалась в процессы волеизъявления народов других странах - в выборы президента США 2016 года, в парламентские выборы в Германии 2017 года, в референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах 2016 года. Чуть ли не все страны Европы уже начинают говорить о расследовании вероятного вмешательства России в выборы на их территории.

В том, каким образом и почему Россия будет вмешиваться в украинские выборы, разбирались журналисты 24 канала.

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Почему Россия будет вмешиваться в выборы?

Чтобы не потерять свое влияние на Украину. Глава Службы внешней разведки Егор Божок в одном из своих интервью рассказал, что российские власти дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году. Основная задача России – внести хаос.

"Для России сейчас любой президент нашей страны будет неблагоприятным, ведь народ максимально сознательный и национально настроен, а с приходом нового президента к власти народ еще больше будет стремиться к изменениям к лучшему. В этих условиях РФ будет трудно проводить определенную пропаганду, но безусловно они потратят на это немало сил и ресурсов", – пояснил 24 канала политолог Николай Спиридонов.

Цель России — вмешательство в парламентские выборы, ведь можно будет "засунуть" в партии кого-то из своих, пророссийских политиков, что даст огромные плоды для РФ в будущем,

– прогнозирует политолог.

Как именно Россия будет вмешиваться?

Привычными для себя методами: замыливанием глаз, обострением ситуации в стране, провокациями и активным продвижением собственных пешек.

Кроме того, народный депутат Андрей Левус считает, что Кремль будет вмешиваться в информационное и экономическое пространство Украины. "Украине нужно позаботиться о прозрачности медиасобственности для того, чтобы определить, является ли медиа украинским, кто его финансирует и кто является конечным владельцем", - сказал он.

Как будет выглядеть информационное вмешательство в выборы?

Привлечение и активизация российских и пророссийских изданий в Украине; попытки дискредитации политиков, которые невыгодны Кремлю; усиление информационного хаоса; использование армии ботов – все, на что хватит фантазии и денег.

В частности, по словам экс-заместителя министра информационной политики Татьяны Поповой, особенно популярными будут пропаганда и фейковые новости.

Будут задействованы ложные материалы о наших политиках, кандидатах в президенты, которых не поддерживает Россия. Ни для кого не секрет, что у нас хватает пророссийских политиков, именно их Россия и будет поддерживать своим вмешательством,

– объяснила она.

Как уберечь себя от пропаганды?

Основные правила каждого украинца: всегда осознавать, какие СМИ вы читаете и смотрите и отделять агитацию от обычных новостей. Самое главное — всегда критически мыслить и анализировать полученную информацию.

Государству к процессу информационной защиты страны также стоит приобщиться. "Мы бы советовали возродить аналог информационного центра СНБО, который существовал в 2014 году и нормально отработал и сбитие "Боинга", и другие события, которые происходили в том году. Прежде всего, нужна профессиональная ежедневная работа государственных органов специалистов в медиасфере, киберсфере, информационной сфере. Особенно перед выборами в 2019 году это необходимо, ведь мы сможем каждый день узнавать про эти атаки и отражать их. Именно это нужно, ведь у нас сейчас один государственный орган противоречит другому, мешает, поэтому может быть информационная дезориентация", – сказала Попова.

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Как будет выглядеть экономическое вмешательство России в выборы?

Это будет постоянное давление. Исполнительный директор международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко, который сейчас консультирует украинские власти по вопросам экономической политики, поделился мыслями по этому поводу.

"Нужно понимать, что Россия имеет различные каналы влияния на нас, прежде всего, это наши взаимоотношения, связанные с энергетикой, есть большой процент нашей зависимости. Это включает поставки ядерного топлива на наши электростанции (около 50%). Не сказал бы, что будет вмешательство с экономической стороны, но влияние достаточно большое. Не забывайте и о газотранспортной системе, ведь газ поставляет нам Россия. Также существуют банки, которые расположены в Украине, но имеют российскую "прописку", что также послужит рычагом воздействия. Ну и конечно около 10% нашего экспорта и 5% нашего ВВП напрямую зависит от РФ. Учитывая данные Госкомстата, импорт России к нам за 2018 увеличился, что также показывает нашу зависимость", – сказал он.

Возможно ли минимизировать экономическое влияние?

Конечно, хоть немного, но возможно. По мнению Устенко, для этого нужно не так много – достаточно больше прозрачности в бюджете страны, чтобы народ понимал – куда и какие суммы тратятся, и на что идут деньги. "Также нужна ясность с бюджетом на выборы как Президента Украины, так и на парламентские выборы. А все остальное... Ну, в ближайшее время просто невозможно будет уменьшить нашу экономическую зависимость от РФ, на это требуется довольно много лет, если не десятилетий", – сказал Устенко.

Как выглядит борьба с влиянием России сейчас?

Начнем с того, что уже пятый год продолжается война на востоке Украины, целых пять лет мы боремся с этим "влиянием".

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Эксперты из западных и украинских организаций запускают группу быстрого реагирования для предотвращения вмешательства в процесс выборов. Сбором важной информации займутся Atlantic Council и Transatlantic Comission on Election Itergity. Вместе с украинскими партнерами из StopFake и Центра Разумкова будут "стоять на страже" и мониторить все, что может привести к вмешательству России в выборы.

"Основной целью является информирование общественности о поведении СМИ и соцсетей во время избирательной кампании. Я надеюсь, что мониторинг обеспечит конструктивную обратную связь для журналистов, которые понимают важность этих выборов и свою ключевую роль в этом процессе", – сказал международный эксперт Совета Европы Расто Кужель.

Основная наша задача — не дать России вмешиваться в нашу с вами жизнь, не дать ей влиять на нас. Чем успешнее мы справимся с нашей задачей, тем спокойнее будет наша жизнь и расцвет нашего государства в будущем. Именно в этом году это сверхважно, ведь в этом году в Украине, кроме президентских выборов, запланированных на 31 марта, состоятся и выборы в парламент в октябре.

Когда состоятся выборы Президента Украины?

8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.





Календарь президентских выборов-2019: главные даты

Автор: Олег Беликов