Как Россия может уничтожить самую дорогую в истории систему вооружения изнутри

Программа Joint Strike Fighter – самая дорогая система вооружения всех времен, и американский истребитель F-35 создали именно в ее пределах. Теперь и истребителю, и системе в целом угрожает большая опасность со стороны России, а виновной во всем может стать Турция.

F-35 способен провести настоящую революцию в боях в небе, пишет Business Insider.

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Однако Россия может уничтожить мощную американскую программу изнутри с помощью Турции. Так, Анкара участвует в программе по F-35 как партнер. При этом она планирует использовать западный истребитель одновременно с российской системой ПВО С-400.

Эксперты предупреждают о мощном ударе для безопасности НАТО. Намерения Турции позволят России проникнуть в воздушную оборону альянса и детально осмотреть F-35. Отметим, Анкара получит зенитные комплексы С-400 в следующем году.

Что такое С-400?Это российский зенитный ракетный комплекс нового поколения большого и среднего радиуса действия. Его создали для поражения средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков препятствий, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая такая система обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей.

В США пытались запретить Турции продавать истребители нового поколения, однако страна уже имеет два самолета. При этом покупки российских С-400 в Анкаре не чураются. Так, командующий войсками США в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что ситуация действительно очень плохая.

Моим лучшим военным советом будет то, что мы не должны позволять летать или работать с F-35 союзнику, который использует российские системы, особенно системы противовоздушной обороны,

– сказал он.

Со своей стороны, командир союзных ВВС НАТО генерал Тод Волтерс отметил, что НАТО особенно тревожит длинное и близкое сотрудничество F-35 и С-400.



Масштабные учения состоялись осенью на авиабазе "Хилл" в штате Юта

"Все это требует выяснения. Но уже сейчас мы хорошо знаем, что это вызов", – добавил генерал.

Как совершенствуют F-35?​Истребители F-35 планируют оборудовать лазером. Новая технология даст пилотам ряд дополнительных возможностей, и речь идет не только о ликвидации ракет в воздухе. Истребители смогут сбивать вражеские самолеты, нагревая их и сжигая с помощью мощного бортового лазера. Кроме того, военно-морские силы США планируют начать применять новую версию стелс-бомбы AGM-154 или JSOW еще до завершения 2023 года. Усовершенствуют и F-35C. Турбореактивный двигатель Hamilton-Sundstrand TJ-150 повысит дальность полета бомбы с примерно 100-130 километров в базовой версии до 560 километров. Бомба также сможет поражать хорошо защищенные объекты без опасений вхождения самолета-носителя в зону поражения ПВО.

Издание отмечает, что Россия вряд ли просто так и без последствий продаст Турции радары. Москва захочет проводить тренировки и обеспечивать "активную поддержку".

Эксперты убеждены, если Россия сейчас получит информацию о ПВО НАТО, то это будет означать поражение главной цели западной военной организации. Турция подписала с Россией контракт на покупку системы ПВО С-400 еще в 2017 году.

Какую реакцию на соглашение между Турцией и Россией анонсируют США:

приобретение Анкарой новейших истребителей F-35 окажется под угрозой

отзовут с продажи Турции ракетные комплексы Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларе

в ответ Вашнигтон прогнозирует также санкции

Смотрите видео с испытаний F-35 на американской авиабазе