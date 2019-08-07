Как Россия оправдывает нападение на Украину: в РФ вписали наше государство в детскую конституцию

Российская Федерация стала на шаг ближе к полному абсурду: там слово "Украина" внесли в новую конституцию для школ. Маленьких россиян призывают брать в руки оружие и отдавать свою жизнь, если над их "родиной рука агрессора нависнет".

Кроме того, Россия в этой детской конституции оправдывает военное нападение на Украину – правом россиян сохранить их родной язык, передает российский сайт "Известия".

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Вот как в книге передали статью 68 конституции РФ о "гасударственном языке":

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

В общем, в детской версии документа в стихах и картинках пересказывают разделы о государственном устройстве, правах и свободах человека.

Карта оккупированных территорий украинского Донбасса

Отметим, что помощник руководителя Офиса Президента Зеленского Иван Апаршин подчеркнул, что Украина должна готовиться к возможной агрессии со стороны Российской Федерации. И добавил, что Главное управление разведки ВСУ подготовило восемь сценариев, по которым может развиваться ситуация безопасности вокруг Украины.