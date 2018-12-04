Как Россия пыталась подорвать ситуацию в Украине в октябре: красноречивые данные от МинВОТ

Согласно результатам исследования и анализа информации из открытых источников, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что в октябре было зафиксировано около 170 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Как отметили в ведомстве, действия, которые могут повлиять на украинское общество и спровоцировать его дестабилизацию, случаются почти каждый день – это, в частности, акты вандализма, насилие, религиозные провокации, вербовка, подрывная деятельность и ряд других событий.

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"Все они расшатывают ситуацию внутри страны и делают ее уязвимой извне", – подчеркивают в МинВОТ.

Также в ведомстве одной из угроз для Украины назвали вербовку украинских граждан и использование их Россией для подстрекательства и пропаганды раскола.

Кроме того, одним из проблемных направлений, которое государство-агрессор активно использует для дестабилизации ситуации в Украине в МинВОТ считают псевдоминирование. В частности, в октябре было зафиксировано 29 таких случаев: 12 – во Львовской, 6 – в Одесской, 4 – в Киеве и Киевской области, 2 – в Херсонской области и по одному случаю в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Донецкой и Харьковской областях.

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В то же время в ведомстве утверждают, что параллельно с нагнетанием ситуации наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия. К примеру, правоохранители находили и изымали как большое количество оружия (винтовки, автоматы и гранаты), так и патроны на Луганщине, в Кривом Роге и в Бахмуте в Донецкой области.

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По данным мониторинга, в октябре наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано в Одесской (19%), Донецкой (17%), Львовской (9%), Сумской (8%) и Закарпатской (7%) областях,

– констатируют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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Подытоживая вышесказанное, в МинВОТ отмечают, что они осуществляют ряд мер для решения проблем – это координационные усилия по мониторингу, анализу данных и осуществление превентивных мер не только на востоке, но и на всей территории Украины.



В октябре зафиксировано около 170 событий, которые могут дестабилизировать украинское общество, – МинВОТ

Напомним, ранее представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что Украине грозит полномасштабная война с Россией, поскольку Кремль начал серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ.