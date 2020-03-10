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      Как Россия захватывала Крым: новые доказательства участия в аннексии военных РФ – фото, имена

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      В захвате Крыма в 2014 году принимал участие российский ракетный крейсер "Москва". В частности, некоторые члены экипажа этого военного судна были награждены медалями за оккупацию Крыма.

      Данные о них и доказательства причастности этих военных к оккупации обнародовало волонтерское сообщество InformNapalm на своем сайте.

      Между тем В Киеве прошла акция солидарности с Крымом: видео с места происшествия

      Сегодня мы публикуем данные о российских военнослужащих с ракетного крейсера "Москва", которые удалось собрать благодаря посту сестры одного из них,
      – рассказывают там.

      Так, расследователи натолкнулись на сообщение Эльмиры Ахметвалиевой в российской соцсети Вконтакте. В нем женщина просит проголосовать в конкурсе за своего брата-футболиста, который служил на крейсере "Москва". Свое сообщение она иллюстрирует фотографией брата с медалью за оккупацию Крыма.


      Сообщение сестры оккупанта / Скриншот InformNapalm

      Как отмечают волонтеры, это фото стало отправной точкой их расследования.

      Далее были найдены три страницы Эльмира Ахметвалиева, на которых он указал место жительства (Набережные Челны) и дату рождения без года – 10 июля. На сайте спортивной социальной сети расследователи нашли больше информации о спортсмене: "Ахметвалиев Эльмир Фахимович, 10.07.1994 года рождения, город Набережные Челны, Татарстан, РФ".


      Информация про оккупанта Ахметвалиева / Скриншот со спортивного сайта от Informnapalm

      Кроме того, на одной из страниц россиянина нашли видеосюжет о приезде в начале апреля 2014 года в Севастополь российских актеров театра и кино и телеведущих. Эти пропагандисты побывали также на крейсере "Москва". В сюжете комментарий дает командир группы радиоэлектронной борьбы крейсера "Москва" лейтенант Иван Заботурин. Так, благодаря пропагандистским СМИ становится известно про еще одного российского оккупанта.


      Иван Заботурин – еще один оккупант / Скриншот InformNapalm

      Еще один оккупант с крейсера, которого наградили медалью – Дмитрий Борисенко, 1991 года рождения. Мужчина родом из Саратовской области хотя и не указал в профиле номер воинской части и название корабля, на котором служил, но опубликовал фото. На нем он работает с картой. Увеличив масштаб, можно прочитать, что на карте написаны фамилии двух командиров боевых частей крейсера "Москва": командир радиотехнической боевой части капитан 3-го ранга Алексей Эдуардович Тараненко и командир боевой части-1, капитан-лейтенант Станислав Курбанов. Последний вписан в базу данных центра "Миротворец".


      Борисенко над картой / Фото InformNapalm

      Более того – на своей странице в соцсети Борисенко опубликовал фото с крейсера "Москва", на нем он – справа.


      Борисенко на крейсере "Москва / Фото InformNapalm

      Внимание! Крейсер "Москва" на время захвата Крыма входил в состав 11-й бригады противолодочных кораблей В декабре 2014 года на базе бригады было восстановлено 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ РФ. "Москва" нуждается в модернизации, ведь во флоте РФ с 1983 года. В 2016 г. крейсер "Москва" отправили на ремонт, поскольку он не мог уже пройти даже милю. В начале января 2020 года появилась информация, что крейсер готовится вернуться в состав флота после ремонта.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма
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