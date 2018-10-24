Как рост человека влияет на развитие рака

Американские исследователи из Университета Калифорнии в Риверсайде установили, что высокие люди имеют больший риск развития рака, чем люди другого роста.

Об этом пишет Daily Mail.

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Они обнаружили, что гормон ИФР (инсулиноподобного фактора роста 1), что стимулирует рост человека, влияет на развитие рака. Увеличение количества клеток увеличивает вероятность того, что клетки превратятся в опухоли.

Таким образом, большее количество клеток в организме является причиной высокого риска развития рака.



Большее количество клеток в организме является причиной высокого риска развития рака

Ученые отталкивались от среднего роста мужчин – 175 сантиметров и средней высоты женщин 162 сантиметра. Они оценили риск возникновения 23 раковых заболеваний.

Для женщин повышался риск развития рака щитовидной железы, кожи, лимфомы, толстой кишки, яичников и молочной железы.

Для мужчин увеличивался риск возникновения рака щитовидной железы, кожи, лимфомы, толстой кишки, почек, желчных путей и центральной нервной системы.

Ученые обнаружили, что высокие люди имеют больший риск возникновения рака. Опасность возникновения онкологии растет с каждыми 10 сантиметрами от среднего роста на 10%.



С каждыми 10 сантиметрами от среднего роста риск рака возрастает на 10%

Исследование показало, что в среднем риск развития рака для мужчин на 55% выше, чем у женщин.

А вот у лиц с редким типом карликовости под названием синдром Ларона (средняя высота женщин – 118 см, мужчин - 124 см), риск развития онкологии на 50% ниже, чем у человека среднего роста.

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