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      Как рост человека влияет на развитие рака

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      Как рост человека влияет на развитие рака
      Как рост человека влияет на развитие рака / time.com

      Американские исследователи из Университета Калифорнии в Риверсайде установили, что высокие люди имеют больший риск развития рака, чем люди другого роста.

      Об этом пишет Daily Mail.

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      Они обнаружили, что гормон ИФР (инсулиноподобного фактора роста 1), что стимулирует рост человека, влияет на развитие рака. Увеличение количества клеток увеличивает вероятность того, что клетки превратятся в опухоли.

      Таким образом, большее количество клеток в организме является причиной высокого риска развития рака.

      Більша кількість клітин в організмі є причиною вищого ризику розвитку раку
      Большее количество клеток в организме является причиной высокого риска развития рака

      Ученые отталкивались от среднего роста мужчин – 175 сантиметров и средней высоты женщин 162 сантиметра. Они оценили риск возникновения 23 раковых заболеваний.

      Для женщин повышался риск развития рака щитовидной железы, кожи, лимфомы, толстой кишки, яичников и молочной железы.

      Для мужчин увеличивался риск возникновения рака щитовидной железы, кожи, лимфомы, толстой кишки, почек, желчных путей и центральной нервной системы.

      Ученые обнаружили, что высокие люди имеют больший риск возникновения рака. Опасность возникновения онкологии растет с каждыми 10 сантиметрами от среднего роста на 10%.

      З кожними 10 сантиметрами від середнього росту ризик раку зростає на 10%
      С каждыми 10 сантиметрами от среднего роста риск рака возрастает на 10%

      Исследование показало, что в среднем риск развития рака для мужчин на 55% выше, чем у женщин.

      А вот у лиц с редким типом карликовости под названием синдром Ларона (средняя высота женщин – 118 см, мужчин - 124 см), риск развития онкологии на 50% ниже, чем у человека среднего роста.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания исследования
      Источник: 24 Канал
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