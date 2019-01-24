Как рост женщины связан с продолжительностью жизни

Нидерландские ученые из Маастрихтского университета обнаружили связь между продолжительностью жизни женщин и их ростом. Выяснилось, что женщины, рост которых был выше 175 сантиметров, могут прожить дольше по сравнению с женщинами с более низким ростом.

Свою работу сотрудники ученые начали с изучения данных исследования Netherlands Cohort Study, в котором участвовали 120 тысяч мужчин и женщин в возрасте 55-69 лет.

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Анкеты содержали информацию о росте, весе и количестве физических нагрузок в период, когда опрашиваемым было 20 лет. Ученые сосредоточили свое внимание на тех, кому исполнилось 90 лет – 433 мужчины и 994 женщины.

У женщин с ростом выше 175 сантиметров было больше шансов дожить до 90 лет, чем у женщин с ростом ниже 160 сантиметров, пишет BMJ Journals. Женщины, которые страдают ожирением или, наоборот, недостатком веса, имели меньше шансов достичь того же возраста, чем женщины со стандартным весом.

Исследователи отмечают, что на продолжительность жизни также могут повлиять физические нагрузки, с которыми важно не переусердствовать. Нагрузки до часа в день могут улучшить ситуацию, а вот долгие нагрузки (до 1,5 часа в день) наоборот – усугубят ее.



На долголетия могут повлиять физические нагрузки, однако важно не перестараться

По словам экспертов, они не могут дать однозначного ответа, почему ожирение влияет на долголетие женщин больше. Вероятно это связано с тем, что избыточный вес у мужчин менее осуждается в обществе, возможно, они с хорошим психическим состоянием имеют тенденцию набирать вес со временем. А вот женщины, которые критично относятся к этому, имеют плохое психическое здоровье, что влияет на долголетие.

Ученые отмечают, что рост напрямую не влияет на шансы людей жить дольше.

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