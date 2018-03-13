Как Рубан сорвал обмен пленными на Донбассе: известный переговорщик озвучил детали

В августе 2015 года руководитель Центра освобождения пленных при "Офицерском корпусе" Владимир Рубан сорвал запланированный обмен пленными. Тогда планировалось обменять 13 украинских заложников на 13 боевиков.

Об этом заявил известный переговорщик, офицер-афганец Василий Ковальчук, сообщает Kp.ua.

"У нас было все согласовано с Генеральной прокуратурой, СБУ, Верховным судом. Мы меняли членов банды Боксера – грабителей из Мариуполя – на наших ребят, которым грозил расстрел", – рассказал об обмене Ковальчук.

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Мы уже приехали ночью на КПП, ждали, но обмен не состоялся. А через несколько дней Рубан сделал свой "12 на 12". Из первого списка в нем осталось только 6 человек, остальные были не бойцами, а случайными людьми, один даже не захотел ехать в Украину,

– отметил переговорщик.

Ковальчук заверил, что планы не осуществились потому, что с семей членов банды Боксера, по рассказам их родных, требовали деньги, которые якобы потом поделились с высокопоставленным чиновником СБУ.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.