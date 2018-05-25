Как сделать безупречный педикюр дома: пошаговая инструкция

Чтобы иметь красивый педикюр, не обязательно идти в салон. Вы можете сделать это в домашних условиях, освоив несколько простых шагов.

Мастера по педикюру рассказали Women's Health, как сделать эту процедуру дома.

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Шаг 1. Соберите свои инструменты

Вам нужен арсенал инструментов, чтобы сделать педикюр. Большинство из них можно найти в вашей местной аптеке или специализированном магазине с товарами для красоты.

Вот что вам нужно для набора домашнего педикюра:

средство для удаления кутикулы металлическая лопатка (пушер) пемзовая щеточка для стоп пилочка-буфер и обычная пилочка разделитель для ногтей апельсиновые палочки ножнички для ногтей жидкость для снятия лака ватные шарики лак-основа и лак-закрепитель

Шаг 2. Избавьтесь от лишнего

Возьмите нежное средство для удаления лака для ногтей и смочите ватный диск. Затем протрите им ногти, чтобы удалить старые полировальные материалы, пыль и другие загрязнения.

Шаг 3. Замочите ноги

Заполните ванну теплой водой и замочите ноги примерно на 15 минут. Чтобы сделать этот процесс более приятным, добавьте несколько капель масла чайного дерева и несколько ложек морской соли. Вы даже можете бросить несколько ломтиков лимона, что поможет смягчить кутикулы и мозоли.

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Шаг 4. Прополируйте стопы

Выньте ноги из ванночки, осторожно высушите их и щеточкой с пемзой снимите огрубевшую кожу. Пройдитесь щеточкой взад и вперед по пяткам, подошвам и по бокам ног, чтобы избавиться от отмершей кожи.

Как сделать педикюр дома

Шаг 5. Сделайте форму ногтей

Используя ножнички, подстригите ногти до желаемой длины. Затем осторожно сдвиньте кутикулу по всей ширине ногтя.

Шаг 6. Добавьте масло

Нанесите на кожу вокруг ногтей натуральное масло для кутикулы. Это помогает предотвратить повреждение кутикулы.

Шаг 7. Увлажнение

Сделайте маску для ног или нанесите лосьон, чтобы увлажнить кожу.

Шаг 8. Накрасьте ногти

Перед рисованием ногтей используйте разделитель для пальцев, чтобы предотвратить размывание лака.

Аккуратно покройте ногти основой, а затем лаком, его можно нанести в несколько слоев, если вы хотите насыщенный цвет. Дождитесь пока лак полностью высохнет.

Покройте лак закрепителем, который поможет сохранить ваш педикюр.

Шаг 9. Очистите пятна

Если вы заметили какие-либо пятна или неровности, уберите их, используя апельсиновую палочку и средство для снятия лака.