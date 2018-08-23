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Как сделать идеальный макияж губ: 10 секретов от визажиста

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Как сделать идеальный макияж губ
Как сделать идеальный макияж губ / pinterest

Ежегодно ряды декоративной косметики пополняются десятком новых текстур. Так, кроме классической помады и бальзама для губ сегодня в магазинах можно найти тинты, пленки, лаки, жидкие помады. Визажисты рассказали, как наносить эту косметику для отличного макияжа губ.

Издание Аllure собрало десять практических советов, чтобы сделать ваши губы идеальными.

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1. При увлажнении губ, нанесите бальзам на линию контура и оставьте его как можно дольше, прежде чем наносить помаду.

2. Проведите вертикальную черту карандашом по контуру нижней губы. Карандаш должен быть в цвет вашей помады, тогда губы будут выглядеть более чувственными.

3. Если вы наносите румяна с яркой помадой, то выбирайте румянец такого же оттенка, что и ваша помада. Наносите румяна пальцами, а не кисточкой.

4. Нанесите матовую жидкую губную помаду, а потом на нее нанесите обычную помаду. Использование подобных оттенков, создает собственный красивый цвет и текстуру.

5. Если вы хотите сделать ваши губы пухлыми, используйте на несколько оттенков светлее помаду в центре верхней и нижней губы, чем по краям.

6. Чтобы понять, где заканчивается их линия губ – откиньте голову назад, чтобы вы могли выровнять нижнюю губу, и ваши губы будут выглядеть полнее.

7. Используйте влажный спонж или салфетку, чтобы убрать излишек продукта. Тогда помада или блеск не размажется на коже вокруг губ.

8. Матовые помады ложатся лучше, когда наносить их из футляра, а не кисточкой.

9. Для трендового эффекта зацелованных губ, сделайте легкое нажатие вдоль губ, чтобы смягчить макияж.

10. Не стоит припудривать губы поверх помады, поскольку пудра может окисляться, менять цвет губ и подчеркивать морщины.

 

Теги: LifeStyle Красота Макияж
Источник: 24 Канал
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