Как сделать экспресс-макияж: простые секреты

Если утром вы опаздываете на работу, и на полноценный макияж не остается времени, то у вас есть выбор: или пойти ненакрашенной, или же сделать экспресс-макияж.

Читайте далее пять советов, как сделать экспресс-макияж и иметь свежий и отдохнувший вид.

Читайте также: 8 ошибок в ежедневном макияже

1. Вместо тонального крема используйте увлажняющий крем с тонирующим эффектом или ВВ или СС крем. Наносите его пальцами и равномерно распределите по лицу.

2. Для бровей лучше всего подойдет специальная тушь, чем карандаш. Несколько штрихов, и брови подкрашены и уложены.

3. Добавьте немного румян. С ними вы будете иметь более свежий вид, только не переусердствуйте.

4. Чтобы подчеркнуть губы, возьмите бальзам с легким оттенком или блеск для губ.

5. Для экспресс-макияжа нанесите один слой туши.

Смотрите видео, как сделать макияж за 5 минут: