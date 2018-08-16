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Как сделать макияж на пляж: советы от модели Джорджии Мэй Джаггер

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Джорджия Мей Джаггер
Джорджия Мей Джаггер / Фото из Іnstagram

Знаменитая модель Джорджия Мэй Джаггер продемонстрировала американском Vogue, как делает свой макияж и ухаживает за кожей, когда собирается на пляж.

По словам девушки, ее главный принцип ухода – чем меньше, тем лучше. Перед тем, как провести день на пляже, Мэй Джаггер обязательно увлажняет кожу и наносит солнцезащиту.

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Модель выбирает тональную основу в стыке, подкручивает и прорисовывает ресницы. Джорджия делает акцент на мерцающих тенях и хайлайтере, чтобы добавить сияния образу. Брови модель фиксирует прозрачным гелем и наносит румяну и бронзор.

Губы Мэй Джаггер покрывает помадой, которая слегка подчеркивает их натуральный цвет.

Чтобы зафиксировать макияж, девушка распыляет на кожу любимый тоник для лица.

Смотрите видео, как сделать макияж от Джорджии Мэй Джаггер

 

Теги: LifeStyle Макияж Мода
Источник: 24 Канал
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