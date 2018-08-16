Как сделать макияж на пляж: советы от модели Джорджии Мэй Джаггер

Знаменитая модель Джорджия Мэй Джаггер продемонстрировала американском Vogue, как делает свой макияж и ухаживает за кожей, когда собирается на пляж.

По словам девушки, ее главный принцип ухода – чем меньше, тем лучше. Перед тем, как провести день на пляже, Мэй Джаггер обязательно увлажняет кожу и наносит солнцезащиту.

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Допис, поширений Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) 12 Лип 2018 р. о 6:27 PDT

Модель выбирает тональную основу в стыке, подкручивает и прорисовывает ресницы. Джорджия делает акцент на мерцающих тенях и хайлайтере, чтобы добавить сияния образу. Брови модель фиксирует прозрачным гелем и наносит румяну и бронзор.

Губы Мэй Джаггер покрывает помадой, которая слегка подчеркивает их натуральный цвет.

Чтобы зафиксировать макияж, девушка распыляет на кожу любимый тоник для лица.

Смотрите видео, как сделать макияж от Джорджии Мэй Джаггер